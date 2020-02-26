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Минздрав рекомендует белорусам отказаться от поездок в Южную Корею и Иран из-за распространения коронавируса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В связи с распространением коронавируса Минздрав Беларуси рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Южную Корею и Иран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее путешественникам советовали отменить визиты в Китай и Италию, где зафиксировано большое число случаев заражения.
Из-за ухудшения ситуации в отдельных странах мира Министерство здравоохранения усилило санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на границе.
Экстремальную ситуацию из-за угрозы распространения COVID‑19 объявили на всей территории соседней Литвы. Хотя заболевших в стране нет, в случае их появления будет проще координировать работу медиков, считают местные власти.
Тем временем, у трех россиян, которые были эвакуированы в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, подтвердили пневмонию нового типа. Вместе с другими гражданами, которых вывезли из Японии, они проведут две недели на карантине.
Число людей с диагнозом «коронавирус» продолжает расти. В 33 странах мира зафиксированы более 80 тысяч случаев заражения. Однако с каждым днем увеличивается и количество людей, победивших болезнь.
Всемирная организация здравоохранения призывает не поддаваться панике и бороться с фейковой информацией о COVID‑19, которая оказалась куда опаснее самой болезни. Из-за огромного количества ложных новостей о вирусе одна из крупнейших социальных сетей начала удалять публикации, искажающие факты. Также компания будет блокировать объявления, рекламирующие лекарства от коронавируса, которых на данный момент не существует.
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Минздрав рекомендует белорусам отказаться от поездок в Южную Корею и Иран из-за распространения коронавируса
Новости Беларуси. В связи с распространением коронавируса Минздрав Беларуси рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Южную Корею и Иран, сообщили в...
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