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Минздрав рекомендует белорусам отказаться от поездок в Южную Корею и Иран из-за распространения коронавируса

26.02.2020 21:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В связи с распространением коронавируса Минздрав Беларуси рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Южную Корею и Иран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее путешественникам советовали отменить визиты в Китай и Италию, где зафиксировано большое число случаев заражения.

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Минздрав рекомендует белорусам отказаться от поездок в Южную Корею и Иран из-за распространения коронавируса

Из-за ухудшения ситуации в отдельных странах мира Министерство здравоохранения усилило санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на границе.

Экстремальную ситуацию из-за угрозы распространения COVID‑19 объявили на всей территории соседней Литвы. Хотя заболевших в стране нет, в случае их появления будет проще координировать работу медиков, считают местные власти.

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Тем временем, у трех россиян, которые были эвакуированы в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, подтвердили пневмонию нового типа. Вместе с другими гражданами, которых вывезли из Японии, они проведут две недели на карантине.

Минздрав рекомендует белорусам отказаться от поездок в Южную Корею и Иран из-за распространения коронавируса

Минздрав рекомендует белорусам отказаться от поездок в Южную Корею и Иран из-за распространения коронавируса

Число людей с диагнозом «коронавирус» продолжает расти. В 33 странах мира зафиксированы более 80 тысяч случаев заражения. Однако с каждым днем увеличивается и количество людей, победивших болезнь.

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Всемирная организация здравоохранения призывает не поддаваться панике и бороться с фейковой информацией о COVID‑19, которая оказалась куда опаснее самой болезни. Из-за огромного количества ложных новостей о вирусе одна из крупнейших социальных сетей начала удалять публикации, искажающие факты. Также компания будет блокировать объявления, рекламирующие лекарства от коронавируса, которых на данный момент не существует.

Минздрав рекомендует белорусам отказаться от поездок в Южную Корею и Иран из-за распространения коронавируса

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. В связи с распространением коронавируса Минздрав Беларуси рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Южную Корею и Иран, сообщили в...
 
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