После месяца ареста активиста Алеся Круткина осудили еще на 15 суток

пишет правозащитный сайт "Весна". Парень сообщил, что на него составили новый административный протокол за какие-то январские события,правозащитный сайт "Весна".





В результате адвокат узнал, что в среду над активистом состоялся новый суд, который присудил ему еще 15 суток ареста.





Предыдущий 15-суточный срок Круткин отбывал в витебском изоляторе временного содержания. Его вместе с Натальей Спиридоновой 12 февраля осудили за расклейку листовок на административных зданиях. Спиридонову оштрафовали (810 рублей, или 30 базовых величин), а Круткина отправили под арест. Во время суда он объявил голодовку.





До этого парень отбывал 15-суточный арест за участие в декабрьской акции в поддержку независимости Беларуси.