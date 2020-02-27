ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лесхозы Брестской области в ближайшие дни планируют начать заготовку березового сока

27.02.2020 08:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Лесхозы Брестской области уже в ближайшие дни планируют приступить к заготовке березового сока, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Илья Шпак.

Лесхозы Брестской области в ближайшие дни планируют начать заготовку березового сока

"Все лесхозы мониторят ситуацию, делают тестовые проколы. Если не будет заморозков, то в ближайшее время в Брестской области начнется сокодвижение. Лесхозы полностью готовы к сезону. Подобраны участки будущих лесосек, приобретены около 100 тыс. мешков для сбора сока", - отметил Илья Шпак.

В прошлом году в регионе заготовили почти 6 тыс. т березового сока. Аналогичные планы и на текущий год, объемы будут зависеть от благосклонности погоды. Населению намечено реализовать примерно 600 т полезного напитка. Приобрести его можно будет на территории лесничеств.

Заготавливать сок будут все 14 лесхозов региона, из них 10 будут поставлять его на перерабатывающие предприятия. Также прорабатываются варианты поставок за рубеж. "Уже есть планы по экспорту. Причем отгружать березовик на экспорт из восьми лесхозов республики будут четыре из Брестской области. В Литву свою продукцию отправят Ганцевичский, Ивацевичский, Лунинецкий и Пинский лесхозы", - рассказал заместитель гендиректора ГПЛХО.

Продолжительность сокодвижения напрямую зависит от погоды. При благоприятных условиях этот период может продлиться от трех до пяти недель. Специалисты обращают внимание, что без разрешения заниматься заготовкой березового сока запрещено. Согласно ч.1 ст.15.26 КоАП нарушение установленных правил влечет предупреждение или штраф до 20 базовых величин (одна БВ составляет Br27), на индивидуального предпринимателя - до 100, юридическое лицо - до 500.

В Брестской области в 2019 году сезон заготовки березового сока начался в середине марта.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Лесхозы Брестской области уже в ближайшие дни планируют приступить к заготовке березового сока, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального...
 
Новости дня
Новости разные
 
Восемь мужей, страшные болезни и самые дорогие бриллианты. Любовь и тайны Элизабет Тейлор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика