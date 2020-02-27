Восемь мужей, страшные болезни и самые дорогие бриллианты. Любовь и тайны Элизабет Тейлор

Источник материала: Tut.by

«Звезда не может умереть. Она становится улыбкой и растворяется в космической музыке, в танце жизни». Слова Элизабет Тейлор стали пророческими для нее самой. Ее давно нет с нами, но до сих пор нет такой звезды, которая бы затмила сияние великой Лиз. Легенда о величайшей актрисе золотого века Голливуда не меркнет, а наоборот — с каждым днем разгорается все ярче.

Родилась будущая кинодива в Лондоне. Мама малышки была известной театральной актрисой, а отец торговал произведениями искусства. Уже с самого детства все понимали, что в семье Тейлор родилась настоящая красавица: у девочки были густые кудрявые волосы, фарфоровая кожа, глаза редкого лавандового оттенка и удивительно выразительный взгляд: Элизабет обладала редкой мутацией — у нее был двойной ряд ресниц. Это выглядело настолько необычно, что режиссеры, не разобравшись, советовали на кастингах смыть макияж с ребенка. А потом очень удивлялись, что такая красота досталась ей от природы.

Вторая мировая война вынудила семью Элизабет покинуть родной город. Они переезжают в Лос-Анжелес, где девятилетняя Лиз получает свою первую кинороль. Картина называлась «Каждую минуту рождается человек». Начиная со своей дебютной работы Элизабет Тейлор зарекомендовала себя как очень организованная актриса, которая безукоризненно работала на площадке. Ее прозвали One-Shot Liz — дословно: Лиз, которая снимается с одного дубля. Такого потрясающего результата она добилась бесконечными репетициями каждой сцены и эпизода.

Лиз заявляет о себе в лентах «Лесси возвращается домой» и «Джейн Эйр». А потом просыпается знаменитой после роли отважной наездницы в фильме «Национальный бархат».

В продаже появились куклы «Элизабет», а открытки с изображением молодой актрисы печатались миллионными тиражами. За успешную работу в этой ленте Тейлор получит в подарок от продюсеров лошадь, с которой вместе снималась в «Бархате». Девочка невероятно обрадовалась, но подарок оказался несчастливым: вскоре Элизабет упадет с лошади и получит очень серьезную травму, от которой будет страдать всю жизнь.

С Элизабет Тейлор заключают долгосрочный контракт: съемки в одном фильме плавно перетекают в другие. На смену детским ролям приходят романтические. Она могла бы навеки застрять в этом невинно-наивном образе, но снимается в фильме «Место под солнцем». На этот раз ей достался образ роковой красавицы. Критики были в полном восторге от игры Элизабет Тейлор.

Зрители приняли тепло и следующие картины с Элизабет Тейлор в главной роли. Это были фильмы по произведениям Теннесси Уильямса — «Кошка на раскаленной крыше» и «Однажды прошлым летом». Сцену в «Кошке», где Тейлор лежит в шелковой сорочке сравнивали с моментом из ленты с Мерилин Монро, где ветер раздувает юбку героини.

В «Однажды прошлым летом» обошлось без сравнений, зато Элизабет Тейлор получила свой первый «Золотой глобус» за лучшую женскую роль.

Публика обсуждала не только правдивую игру актрисы на экране, но и ее бурную личную жизнь. Уже в восемнадцать лет она вышла замуж за юного наследника отельной империи Хилтон. Молодой миллионер был горяч и пылок. Часто поднимал руку на свою жену, даже когда она была беременна. Дело закончилось выкидышем и разводом.

Утешение Элизабет нашла в объятиях английского актера Майкла Уайлдинга. В этом браке родились два чудесных мальчика: Майкл Говард и Кристофер. Но и они не застраховали пару от развода.

И вот двадцатипятилетняя Элизабет в третий раз выходит замуж — за кинопродюсера Майкла Тодда. Эти двое были невероятно влюблены друг в друга. Супруг осыпал Элизабет драгоценностями в прямом смысле этого слова: рубины, бриллианты, изумруды. Она хотела собрать бесценную коллекцию картин Дега и Пикассо — он немедленно покупал их за баснословные суммы. Вилла или самолет — Элизабет могла просить для себя абсолютно всё.

У них родилась дочь — Элизабет-младшая. Казалось, что эта идиллия будет длиться вечно. «Майк был самой большой моей любовью», — говорила Лиз. Но судьба отмерила им всего лишь год. Однажды самолет «Счастливая Лиз», названный в честь жены, на борту которого был Тодд, разбился.

Тейлор практически сошла с ума от отчаяния, но, как было написано на кольце царя Соломона: «Все пройдет. И это тоже».

И вот уже Элизабет выходит замуж в четвертый раз — за молодого певца Эдди Фишера. А на следующий год получает свой первый "Оскар" за роль в фильме «Баттерфилд, 8». «Это самый порнографический сценарий, который мне когда-либо предлагали…» — возмущалась Элизабет. Но киноакадемики думали иначе.

После успеха на «Оскаре» Тейлор поступает предложение, от которого в здравом уме никто не станет отказываться. Это была главная роль в картине «Клеопатра», за исполнение которой ей заплатили 1 миллион долларов. Элизабет стала первой в истории кино актрисой, с кем подписали миллионный контракт.

Знала бы она, что этот огромнейший гонорар — точно не самое значимое событие на этих съемках. Элизабет снова предстояло влюбиться. Экранные страсти между ней и актером Ричардом Бартоном, исполнявшим в фильме роль Марка Антония, переросли в настоящий роман. Оба были в браке с другими людьми, но будто бы забыли об этом. И снова дорогие подарки: 33-каратный алмаз Krupp и 69-каратный грушевидный алмаз, знаменитая жемчужина La Peregrina и уникальное колье с царственным бриллиантом «Тадж-Махал». Годы спустя Элизабет с легкостью будет расставаться с уникальными драгоценностями: «Размер имеет значение, но не меньше, чем размер чувств, которые за всем этим стоят… Но я никогда не радовалась больше, чем когда видела, как довольны мои дети, ничто не вдохновляло меня так, как игра великого артиста, ничто не утешало так, как возможность пожертвовать хорошую сумму на защиту от СПИДА. Следуйте своим чувствам, слушайте сердце, и то, что вам нужно, придет к вам само».