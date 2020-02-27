«Пришел ради любимой женщины». Как мы искали новый образ для пожарного на пенсии и ликвидатора ЧАЭС

Источник материала: Tut.by

Каждый год в феврале мы ищем героев для проекта «Преображение». Среди сотни мужских заявок мы сразу выделили письмо от 65-летнего Петра Васильевича: очень сдержанное, лаконичное, но какое убедительное! Художник, пожарный, ликвидатор ЧАЭС… А мотивация для участия в проекте — любовь. Любимая женщина сказала: «Не пойдешь на проект — уходи».

Уверены, что последнее — это художественное преувеличение. Но так или иначе спутница Петра Васильевича нашла убедительные аргументы, так как с утра наш герой с недоверчивым выражением лица уже ждал нас в барбершопе Chop-Chop. Припомнил, что как-то раз его уже отправляли в подобное заведение: бороду стригли три часа — успел заснуть в кресле!





— Наверное, все растянулось на три часа, потому что вы спали, — улыбается мастер Александр. — У нас все будет значительно быстрее.

Характер и стать Петра Васильевича подразумевают: никакой «хипстоты» здесь не может быть по определению. Поэтому остаемся верны классике, но учитываем 2020 год на календаре.





Чтобы сделать процедуру менее утомительной и бесполезной, Петр Васильевич просматривает содержимое книжной полки в барбершопе и выбирает книгу о The Beatles.

— Любите «битлов»?

— Конечно, — улыбается Петр Васильевич. — Это любимая музыка моей молодости. Правда, играть нам чаще всего приходилось советские песни: я ведь в юности работал звукооператором в музыкальном коллективе «Гусляры» — носил длинные волосы, бородку модную. Играли в ресторанах, на танцплощадках, в парках. Это потом уже армия, служба…

В послужном списке Петра Васильевича много неожиданностей: там, помимо «Гусляров», 15 лет работы в Пушкинском музее, а еще — стены могилевских зданий, украшенные необычными композициями, которые наш герой создал, будучи художником-оформителем.





— Я самоучка, — пожимает плечами Петр Васильевич и показывает фото в телефоне, а там — работы, которые вызывают восхищение. — Мне просто нравилось этим заниматься. Я так и в пожарную часть попал — узнал, что нужен для какой-то работы художник-оформитель. Пришел устраиваться художником, а в итоге заступил на службу. Я не то чтобы рвался… Но мне предложили, я попробовал, и растянулось все это на 24 года.

Петр Васильевич не пытается геройствовать и признается, что точно так же он не рвался тушить пожар в 1986-м, когда его отправили в зону аварии на ЧАЭС «в добровольно-принудительном порядке».

— Конечно, мы не до конца понимали, что происходит, — как можно было понять? Но ясно было, что ничего хорошего, раз берут только тех, у кого уже есть дети. Ну, надо — значит, надо. Три месяца отбыл в 10-километровой зоне, в основном тушил пожары на болотах, в лесах. Кормили нас на убой, отлично просто. Но вот никаких спецкостюмов не было: надели обычные плащ-палатки — и работать. Сколько там мы того облучения получили, я не знаю… Приезжал к нам один полковник — он еще жив, кстати, — сказал, мол, больше такой-то цифры не писать (имеется в виду доза облучения. — Прим. ред.). И все. А сколько мы по факту схватили… Все, что могу сказать: нас было шесть товарищей — в живых осталось двое.

Сериал «Чернобыль» я смотрел, конечно… Интересно. Но, по правде, не могу сказать, что я люблю вспоминать это время, говорить об этом. И так сердце пошаливает. Но я не знаю, от этого или от тяжелого физического труда.





Куда больше Петру Васильевичу нравится говорить про внуков — их фотографии тоже хранятся в телефоне. Кудрявый младший, длинноногая, смугленькая старшая… В общей сумме их пять. Четверо живут в Израиле, как и дочь Петра Васильевича. И, пожалуй, любимые годы работы связаны именно с этой страной:

— Я пять лет прожил в Израиле. Там у меня был такой гибкий график, что получалось «работать» отличным дедом. Успевал и завтраком накормить внуков, и забрать из детского сада, и поиграть с ними. Но климат невыносимый для меня, сердце не выдерживало. Пришлось вернуться.





Думаем, и детям, и внукам Петра Васильевича будет очень любопытно взглянуть на то, каким обновленным и помолодевшим их папа и дедушка вышел из барбершопа, чтобы отправиться на встречу со стилистом Екатериной Кулеш. Она подготовила для него два образа. Один для выходов в свет со спутницей, которая устроила Петру Васильевичу это приключение, а второй — повседневный, тот, что легко впишется в гардероб нашего героя.











На Петре Васильевиче: костюм Strellson, рубашка Benetton, кеды Opinions.

— Внешность и фигура Петра Васильевича отлично гармонируют с костюмами в итальянском (слегка пижонском) стиле, — комментирует выбор образа стилист. — Тут важен полуприлегающий силуэт, рисунок на ткани брюк и пиджака (например, клетка), слегка укороченные брюки. Не хотелось делать образ строгим и деловым, поэтому его отлично разбавили белые кеды. Кстати, в этом сезоне они по-прежнему актуальны для мужчин. И все чаще кеды и кроссовки сочетают с костюмом. Это правило работает для любого возраста. Главное, помнить: чем больше спортивного стиля в вашем образе, тем более подтянутой должна быть фигура.







На Петре Васильевиче: плащ, джинсы, джемпер Benetton, туфли Opinions.

— Второй образ я для себя обозначила как «стильный грибник» или «городской расслабленный», — улыбается Екатерина. — Он больше подойдет консервативным мужчинам, любящим комфорт. Основа такого образа — один выдержанный стиль (в нашем случае — casual), не более 2−3 цветов (тут синий и бежевый), один из которых преобладает на 60% и больше, минимум рисунка. Для такого образа важно качество вещей, опрятность и осанка. Глаз собеседника ничего не отвлекает, и все его внимание будет сконцентрировано на вас.

Несмотря на то, что утром Петр Васильевич чувствовал себя не в своей тарелке, в конце дня он уверенно позирует на камеру и улыбается:

— Не хотелось огорчать любимого человека, это что-то вроде подарка для нее. Попробуй, говорит, хоть что-то поменять, всю жизнь в камуфляже, в берцах… Вот тут уже это все (проводит рукой по шее. — Прим. ред.). Так что не было у меня сомнений: надо — значит, надо, — второй раз за день констатирует Петр Васильевич. — Но я, знаете, абсолютно не пожалел, что согласился на это. Столько было улыбок, доброго ко мне отношения… Я очень рад!

До и после:







И все же вопрос, что скажут бывшие коллеги по пожарной службе, заставляет Петра Васильевича задуматься:

— Ну, у них же какие интересы: техника там, машины, танки… Я думаю, они не полезут на ваш сайт. А вы как думаете?

Мы думаем, что на LADY.TUT.BY иногда заглядывают самые неожиданные герои, а заодно анонсируем: уже завтра мы покажем образы, которые наш стилист собрала для второго героя «Преображения», 29-летнего слесаря Бориса.

Выражаем благодарность:

Стилисту и психологу Екатерине Кулеш , которая создавала образы героя;





барбершопу Chop-Chop и лично мастеру Александру за деликатную работу и беседу;

и лично мастеру Александру за деликатную работу и беседу; галерее магазинов «Модный Молл» и магазину обуви Opinions за предоставление стильных вещей;

и магазину обуви за предоставление стильных вещей; фотостудии «Аригато» за готовность к сотрудничеству и площадку для проведения съемки.