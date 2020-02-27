Источник материала: Новости Волковыска

Ввиду нестабильности национальной валюты в последние дни, мы озаботились тем, чтобы у читаталей нашего сайта всегда была под рукой информация о наиболее выгодном курсе валюты среди отделений и банков города Волковыска.

Покупка недвижимости или автомобиля, поездки за границей или накопление средств часто сопровождаются обменом валюты. Валютные операции относятся к числу одних из наиболее распространенных. Именно поэтому особой популярность в последнее время пользуются так называемые агрегаторы, которые аккумулируют информацию о курсах в различных банках. На нашем сайте совсем недавно появился такой сервис - https://volkovysk.by/currency .

Теперь жители Волковыска смогут в режиме реального времени отслеживания колебания курсов валют на городском портале. Ни для кого не секрет, что курсы могут различаться не только в пределах одной страны или области, но и в пределах одного города. Незначительные различия могут быть и в отделениях одного банка. Чтобы получать своевременную информацию о стоимости покупки и продажи той или иной валюты достаточно просто открыть раздел «Курсы валют».

Главное преимущество нового сервиса – актуальность информации. Курсы валют обновляются каждый час. Информация представлена по всем отделениям города с указанием наиболее популярных валют (отношение белорусского рубля к российскому рублю, доллару и евро, а также курс обмена евро на доллары) и по курсу Национального банка.

Для удобства использования сервиса красным цветом выделены наиболее выгодные курсы. Пользователям больше не придется самостоятельно собирать и сравнивать информацию по всем отделениям города. Достаточно просто посмотреть на таблицу.

Сервис содержит подробную информацию обо всех отделениях с указанием точного адреса, телефона для уточнения информации. Можно не только отслеживать курс на сайте, но и позвонить непосредственно в банк, чтобы проверить актуальность данных. Нажав на конкретный банк, пользователь сможет открыть информацию обо всех отделениях с указанием курсов и контактных данных.

Контактные данные будут полезны и тем, кто хочет найти ближайший по расположению банк с приемлемым курсом, чтобы в срочном порядке поменять деньги. Также номер телефона может пригодиться и тем, кто планирует поменять крупную сумму для дорогостоящей покупки (недвижимость, автомобиль).

Если посмотреть на таблицу, можно отметить, что отделение с наиболее выгодным курсом для покупки одной валюты не всегда имеет самый выгодный курс для продажи той же валюты или других денежных знаков. Поэтому сервис будет полезен именно для тех, кто ищет наиболее оптимальные решения в конкретном случае. Также информация будет полезна тем, кто следит за колебаниями валют.