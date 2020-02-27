Тренерский совет ФХБ предложил не считать легионерами в ЧБ российских полевых игроков до 25 лет

Специалисты в числе прочего обсудили вопросы лимита на иностранных игроков и молодых хоккеистов в заявке команды. Предложено, чтобы в следующем сезоне российские полевые игроки до 25 лет не подпадали под лимит на иностранных хоккеистов. Максимальное количество российских игроков старше 25 лет и легионеров других национальностей — пять.





Российские вратари по предложению тренерского совета будут подпадать под лимит несмотря на возраст. Но ряд тренеров клубов экстралиги выступили с инициативой отказаться от правила "50 процентов матчей" для вратарей-иностранцев. Было принято предложение, что клубы могут заплатить за иностранных вратарей двойной заявочный взнос — тогда они смогут использовать их в любом количестве игр. В случае неуплаты взноса правило "50 процентов матчей" для вратарей-иностранцев остается.





Также тренерский совет рекомендовал, что в заявке каждой команды на матч должно присутствовать не менее двух хоккеистов 2001 года и младше, сообщает пресс-служба ФХБ.



