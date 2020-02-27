Отметили годовщину: посольство России в Киеве забросали лаптями

Акция прошла в рамках международной кампании Нет «Нормандии» без Крыма.





Как сообщает Крым. Реалии, активисты бросали лапти на территорию посольства, при этом сотрудники полиции попытались им помешать. После этого произошла потасовка.





Глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев подчеркнул, что «русские лапти топчут украинскую землю».









Фото: Крым.Реалии





На акцию протеста Шесть лет оккупации Крыма — шесть требований к агрессору пришли бывшие политзаключенные Эдем Бекиров и Олег Сенцов.





«Смысл был в том, чтобы вручить лапти россиянам, чтобы они удалялись вон из Крыма», — объяснил Бекиров.





На акции были озвучены все шесть требований к России — освободить 93 крымских политзаключенных, прекратить замещение населения Крыма, прекратить расовую дискриминацию коренного народа Крыма — крымских татар и этнических украинцев, отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа, прекратить милитаризацию Крыма и вывести войска. И шестой пункт требований — «Вон из Крыма».





Напомним, 26 февраля 2014 года в Симферополе состоялся митинг крымских татар в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховной Рады Крыма. Участие в нем приняли около 12 000 человек.









На следующий день, 27 февраля, здания Верховной Рады и Совета Министров Крыма были захвачены спецподразделениями ГРУ РФ. Тогда же парламент Крыма по требованию захватчиков объявил о проведении референдума о присоединении полуострова к России.





Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.



