Как распродать БелАЗы и другие складские запасы?

пишет Завтра твоей страны . По данным Белстата, по итогам января в Беларуси соотношение запасов готовой продукции к среднемесячному объему производства в январе составило 82,2% против 64,2% в январе 2019-го и 66,3% в декабре 2019 года. В денежном выражении за первый месяц 2020 года запасы готовой продукции на складах белорусских промышленных предприятий увеличились на 501,1 миллиона рублей и на 1 февраля составили 5 миллиардов 635,5 миллиона рублей,Завтра твоей страны .





Почему растет объем нереализованной белорусской продукции и как с этим бороться?





В рыночной экономике такое было бы невозможно, считает экономист Леонид Злотников.





— Ведь при этом замораживается капитал. Это влечет дополнительные финансовые потери. Но в Беларуси отчитываются объемами произведенной продукции, а то, что она легла на склад – все равно. В отчет пойдет, что объем увеличился. Надо ведь галочку ставить.





— Что у нас сегодня продается хуже всего?





— Например, БелАЗы. Два года назад мощности работали почти на сто процентов, а сейчас загрузка составляет около пятидесяти процентов. А вообще все понемногу плохо продается, но, прежде всего, это касается машиностроения. У нас такая система учета-отчета, что важно, сколько штук выпустил, какой объем произвел. Конечно, давят и на то, чтобы продажи были больше, но главный отчет идет по валовому показателю производства.





— Что с этим делать?





— Нужна другая система управления – вместо командной системы нужна рыночная экономика, других вариантов я не вижу. Только хозяин не будет производить себе в убыток. А где все общее – там это неважно, премию могут дать, скорее, за объем производства, чем з продажу.





— Как сегодня разгрузить склады, избавиться от уже произведенной продукции?





— В 2009-м году тоже была очень суровая ситуация с перезагруженностью складов готовой продукцией, и правительство дало указание: можете разгружать склады и продавать по любой цене. Прежде всего надо это делать за счет занижения цен, если хотят продать сегодня, поскольку сейчас на мировом рынке конъюнктура тоже не блестящая, чтобы ожидать, что в ближайшие месяцы рынок оживится и можно будет продать по старым ценам.





— И все это будет лежать на складах мертвым грузом?





— Какое-то время продукция полежит, потом ее продадут, снизив цены. Может, правительство, когда нет оборотных средств, разрешит хоть что-то продать, чтобы дальше производить. Наша система не первый год, а все время так работает.





— Получается, что у нас на складах заморожено почти 3 миллиарда долларов. Можно считать, что эти деньги потеряны?





— Не потеряны, а могут быть потеряны, но не все. Условно говоря, если изделие стоило 100 долларов, его продадут за 95. Какие-то потери могут быть, но главное, что заморожена «оборотка». Чтобы продолжать производство, предприятиям надо опять покупать детали, платить рабочим. А они свой капитал подзаморозили в запасах, так что у них уже хуже со снабжением текущего производства. Значит, они должны брать средства в банке, платить больше процентов, а так могли бы обойтись и без банка, и без процентов, то есть, работать без потери денег, если бы не производили лишнего или делали хорошую продукцию, чтобы цены не падали.



