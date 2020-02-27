ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как распродать БелАЗы и другие складские запасы?

27.02.2020 09:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Почему растет объем нереализованной продукции белорусских предприятий.

Как распродать БелАЗы и другие складские запасы?
фото: autonews.ru
По данным Белстата, по итогам января в Беларуси соотношение запасов готовой продукции к среднемесячному объему производства в январе составило 82,2% против 64,2% в январе 2019-го и 66,3% в декабре 2019 года. В денежном выражении за первый месяц 2020 года запасы готовой продукции на складах белорусских промышленных предприятий увеличились на 501,1 миллиона рублей и на 1 февраля составили 5 миллиардов 635,5 миллиона рублей, пишет  Завтра твоей страны  .

Почему растет объем нереализованной белорусской продукции и как с этим бороться?

В рыночной экономике такое было бы невозможно, считает экономист Леонид Злотников.

— Ведь при этом замораживается капитал. Это влечет дополнительные финансовые потери. Но в Беларуси отчитываются объемами произведенной продукции, а то, что она легла на склад – все равно. В отчет пойдет, что объем увеличился. Надо ведь галочку ставить.

— Что у нас сегодня продается хуже всего?

— Например, БелАЗы. Два года назад мощности работали почти на сто процентов, а сейчас загрузка составляет около пятидесяти процентов. А вообще все понемногу плохо продается, но, прежде всего, это касается машиностроения. У нас такая система учета-отчета, что важно, сколько штук выпустил, какой объем произвел. Конечно, давят и на то, чтобы продажи были больше, но главный отчет идет по валовому показателю производства.

— Что с этим делать?

— Нужна другая система управления – вместо командной системы нужна рыночная экономика, других вариантов я не вижу. Только хозяин не будет производить себе в убыток. А где все общее – там это неважно, премию могут дать, скорее, за объем производства, чем з продажу.

— Как сегодня разгрузить склады, избавиться от уже произведенной продукции?

— В 2009-м году тоже была очень суровая ситуация с перезагруженностью складов готовой продукцией, и правительство дало указание: можете разгружать склады и продавать по любой цене. Прежде всего надо это делать за счет занижения цен, если хотят продать сегодня, поскольку сейчас на мировом рынке конъюнктура тоже не блестящая, чтобы ожидать, что в ближайшие месяцы рынок оживится и можно будет продать по старым ценам.

— И все это будет лежать на складах мертвым грузом?

— Какое-то время продукция полежит, потом ее продадут, снизив цены. Может, правительство, когда нет оборотных средств, разрешит хоть что-то продать, чтобы дальше производить. Наша система не первый год, а все время так работает.

— Получается, что у нас на складах заморожено почти 3 миллиарда долларов. Можно считать, что эти деньги потеряны?

— Не потеряны, а могут быть потеряны, но не все. Условно говоря, если изделие стоило 100 долларов, его продадут за 95. Какие-то потери могут быть, но главное, что заморожена «оборотка». Чтобы продолжать производство, предприятиям надо опять покупать детали, платить рабочим. А они свой капитал подзаморозили в запасах, так что у них уже хуже со снабжением текущего производства. Значит, они должны брать средства в банке, платить больше процентов, а так могли бы обойтись и без банка, и без процентов, то есть, работать без потери денег, если бы не производили лишнего или делали хорошую продукцию, чтобы цены не падали.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему растет объем нереализованной продукции белорусских предприятий.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мобильный оператор life:) запустил новую линейку интернет-тарифов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика