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Мобильный оператор life:) запустил новую линейку интернет-тарифов
27.02.2020 09:00 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Предпочитаешь всегда оставаться онлайн, серфить в интернете и общаться в мессенджерах? Тариф
Тариф
Предложение
Абоненты новой линейки могут раздавать интернет-трафик и делиться им без ограничений. На тарифах Безлимит можно звонить: стоимость одной минуты звонка во все сети всего 10 копеек.
Тарифы доступны как для новых подключений, так и для смены тарифного плана. Переходи по
*на правах рекламы.
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А ты знаешь, сколько мобильного трафика используешь в месяц? life:) запустил новую линейку безлимитных тарифов для интернета, где можно выбрать свой Безлимит и не...
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