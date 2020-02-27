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Надежная защита: топливным фильтрам Bosch – 90 лет

27.02.2020 10:04 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Качество автомобильного топлива, которое использовали на заре автомобилестроения, не идёт ни в какое сравнение с современным. Содержание в нем большого количества примесей было причиной частых поломок двигателя.

Решение этой проблемы в 1930 году предложила компания Bosch, разработав топливный фильтр, который защищал систему впрыска дизельных, а позже и бензиновых двигателей от нежелательных примесей. Изобретенный 90 лет назад топливный фильтр Bosch был достаточно эффективным, однако его приходилось довольно часто чистить. Но и эту проблему Bosch удалось решить: в 1936 году в качестве фильтрующей среды впервые была использована специальная фильтровальная бумага. Этот материал, переживший, конечно же, ряд усовершенствований, до сих пор продолжает использоваться для эффективной очистки топлива от мельчайших продуктов загрязнения и различных примесей.

Благодаря высокой компетенции в области систем впрыска и фильтров инженеры Bosch нашли решения и для ряда других сложных вопросов, связанных с технологиями для двигателей. Так, в 1998 году был выпущен на рынок фильтр с водоотделением для дизельных топливных систем.

В 2001 году был разработан специальный топливный фильтр грубой очистки для бензиновых двигателей, а в 2009 году увидел свет топливный фильтр для биодизельных авто. Топливные фильтры надёжно очищают топливо, отделяя мелкие частицы и воду, способствуя оптимальной производительности двигателя. Благодаря использованию высококачественных материалов, тщательной обработке и строгому контролю качества фильтры для независимого рынка автозапчастей соответствуют тем же стандартам, что и оригинальные компоненты.

Фильтры для мобильного будущего

Электрокары, гибриды или авто с двигателем на водородных топливных элементах – системы всех этих автомобилей нуждаются в чистой воде, масле или воздухе для охлаждения аккумулятора и / или двигателя. Поэтому можно смело утверждать, что даже в будущем фильтры останутся незаменимыми автокомпонентами, отвечающими за безупречную тягу и большие пробеги. Салонные фильтры, в свою очередь, будут продолжать заботиться о чистоте воздуха в салоне автомобиля.

Для этих целей Bosch предлагает широкий ассортимент фильтров. Покрытие пассажирских авто на рынке послепродажного обслуживания фильтрами Bosch сегодня достаточно широкое. Во многом благодаря высокому доверию водителей к бренду. К примеру, согласно результатам опроса читателей немецкого журнала «auto motor und sport», проведённого в 2019 году, компания Bosch была признана «Лучшим брендом» в категории «Фильтры» уже в 14 раз подряд.

 
 
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Качество автомобильного топлива, которое использовали на заре автомобилестроения, не идёт ни в какое сравнение с современным. Содержание в нем большого...
 
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