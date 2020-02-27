Изменение климата: уходящая зима – самая теплая в истории Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Изменение климата сказывается на сельском хозяйстве. Об этом заявили в белорусском Гидрометцентре. Специалисты уже разрабатывают рекомендации, как приспособиться к нынешней погоде, передает «МИР 24».

«В целом рекомендуют сохранять высокоуглеродистые системы: это торфяники, это болота, леса, луга. Можно возвращаться к заболачиванию земель, чтобы повысить водность, возрождать земледелие вперемешку с лесными насаждениями. Это у нас делается. Надо пересматривать культуры и сроки сева», – указала заместитель начальника Белгидромета Светлана Кузьмич.

Зима в Беларуси в этом году так и не наступила. Снег выпал лишь несколько раз, а сильных морозов и вовсе не было. Зато в январе и феврале жители видели грозы. Эти зимние месяцы уже признали самыми теплыми за 140 лет, то есть за всю историю метеонаблюдений. Впервые средняя температура была плюсовая – полтора градуса.

Ежегодно, по данным Всемирного банка, Беларусь из-за изменения климата теряет 1% ВВП. Ведь почти половина экономики метеозависимые области: сельское и лесное хозяйство, энергетика.