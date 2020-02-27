ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Изменение климата: уходящая зима – самая теплая в истории Беларуси

27.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Изменение климата сказывается на сельском хозяйстве. Об этом заявили в белорусском Гидрометцентре. Специалисты уже разрабатывают рекомендации, как приспособиться к нынешней погоде, передает «МИР 24».

«В целом рекомендуют сохранять высокоуглеродистые системы: это торфяники, это болота, леса, луга. Можно возвращаться к заболачиванию земель, чтобы повысить водность, возрождать земледелие вперемешку с лесными насаждениями. Это у нас делается. Надо пересматривать культуры и сроки сева», – указала заместитель начальника Белгидромета Светлана Кузьмич.

Зима в Беларуси в этом году так и не наступила. Снег выпал лишь несколько раз, а сильных морозов и вовсе не было. Зато в январе и феврале жители видели грозы. Эти зимние месяцы уже признали самыми теплыми за 140 лет, то есть за всю историю метеонаблюдений. Впервые средняя температура была плюсовая – полтора градуса.

Ежегодно, по данным Всемирного банка, Беларусь из-за изменения климата теряет 1% ВВП. Ведь почти половина экономики метеозависимые области: сельское и лесное хозяйство, энергетика.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Местные синоптики разрабатывают рекомендации, как приспособиться к нынешней погоде.
 
Новости дня
Новости разные
 
Обзор банковских интернет-кредитов: сколько стоит одолжить деньги онлайн без документов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика