|
Изменение климата: уходящая зима – самая теплая в истории Беларуси
27.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Изменение климата
Зима в Беларуси в этом году так и не наступила. Снег выпал лишь несколько раз, а сильных морозов и вовсе не было. Зато в январе и феврале жители видели грозы. Эти зимние месяцы уже признали самыми теплыми за 140 лет, то есть за всю историю метеонаблюдений. Впервые средняя температура была плюсовая – полтора градуса.
Ежегодно, по данным Всемирного банка, Беларусь из-за изменения климата теряет 1% ВВП. Ведь почти половина экономики метеозависимые области: сельское и лесное хозяйство, энергетика.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Местные синоптики разрабатывают рекомендации, как приспособиться к нынешней погоде.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)