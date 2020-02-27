ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

28 февраля состоится VIII Съезд Федерации профсоюзов Беларуси

27.02.2020 — Разное | Кобринский вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кобринский вестник

28 февраля состоится VIII Съезд Федерации профсоюзов Беларуси

Накануне VIII Съезда Федерации профсоюзов Беларуси беседуем с председателем Кобринского городского объединения профсоюзов Олегом Гонгало.

– Это масштабное и значимое событие в общественной жизни страны. На нем будут подведены итоги работы Федерации профсоюзов за пять лет. Планируется, что в его работе примет участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Избраны 508 делегатов со всей страны – представители всех регионов и отраслей.

Для меня очень почетно и вместе с тем большая ответственность представлять наш район на этом масштабном мероприятии. На съезде мы определяем основные направления работы на ближайший период, ставим перед собой задачи, над решением которых будем работать следующие пять лет. Все они будут отражены в программе деятельности ФПБ на 2020-2025 гг.

Работа над документом уже ведётся. Для меня важно, чтобы в нем были также отражены интересы и проблематика, актуальная для нашего района. Прежде всего это создание нормальных условий труда для всех работников, достойная заработная плата, безопасность труда.

Работа, проделанная в предыдущие годы, показала силу профсоюзного движения страны. Это авторитетная организация, позиция которой имеет вес на всех уровнях – от местной власти до правительства. С нашей инициативы были приняты важные изменения в законодательных актах в пользу трудящихся. Впервые в истории Федерация профсоюзов наравне с органами исполнительной и законодательной власти выступила одним из разработчиков законопроекта по изменению Трудового кодекса. Всего ФПБ были внесены предложения по изменению более 30 статей. Все они направлены на то, чтобы дать дополнительные гарантии и улучшить положение трудящихся.

Большая работа проделана в правовой сфере и области охраны труда. В прошлом году на профсоюзные правовые приёмы обратились свыше 30 работников по разным вопросам. Это и своевременная выплата заработной платы, и незаконное увольнение с работы и многие другие вопросы, которые после вмешательства профсоюзов были решены положительно Но тем не менее, ещё есть над чем работать. И я уверен, что в следующие пять лет нам вместе удастся добиться ещё большего.

Записала Людмила ПАШКОВИЧ.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 февраля состоится VIII Съезд Федерации профсоюзов Беларуси
 
Новости дня
Новости разные
 
В Пинске на переходе учебный автомобиль сбил женщину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика