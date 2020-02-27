28 февраля состоится VIII Съезд Федерации профсоюзов Беларуси

Источник материала: Кобринский вестник





Накануне VIII Съезда Федерации профсоюзов Беларуси беседуем с председателем Кобринского городского объединения профсоюзов Олегом Гонгало.

– Это масштабное и значимое событие в общественной жизни страны. На нем будут подведены итоги работы Федерации профсоюзов за пять лет. Планируется, что в его работе примет участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Избраны 508 делегатов со всей страны – представители всех регионов и отраслей.

Для меня очень почетно и вместе с тем большая ответственность представлять наш район на этом масштабном мероприятии. На съезде мы определяем основные направления работы на ближайший период, ставим перед собой задачи, над решением которых будем работать следующие пять лет. Все они будут отражены в программе деятельности ФПБ на 2020-2025 гг.

Работа над документом уже ведётся. Для меня важно, чтобы в нем были также отражены интересы и проблематика, актуальная для нашего района. Прежде всего это создание нормальных условий труда для всех работников, достойная заработная плата, безопасность труда.

Работа, проделанная в предыдущие годы, показала силу профсоюзного движения страны. Это авторитетная организация, позиция которой имеет вес на всех уровнях – от местной власти до правительства. С нашей инициативы были приняты важные изменения в законодательных актах в пользу трудящихся. Впервые в истории Федерация профсоюзов наравне с органами исполнительной и законодательной власти выступила одним из разработчиков законопроекта по изменению Трудового кодекса. Всего ФПБ были внесены предложения по изменению более 30 статей. Все они направлены на то, чтобы дать дополнительные гарантии и улучшить положение трудящихся.

Большая работа проделана в правовой сфере и области охраны труда. В прошлом году на профсоюзные правовые приёмы обратились свыше 30 работников по разным вопросам. Это и своевременная выплата заработной платы, и незаконное увольнение с работы и многие другие вопросы, которые после вмешательства профсоюзов были решены положительно Но тем не менее, ещё есть над чем работать. И я уверен, что в следующие пять лет нам вместе удастся добиться ещё большего.

Записала Людмила ПАШКОВИЧ.