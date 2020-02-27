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В Пинске на переходе учебный автомобиль сбил женщину
Источник материала: Tut.by
Учебный автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Пинске. Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения.
Видео:
Происшествие случилось днем 26 февраля на пересечении улиц Студенческой и Рокоссовского. Как
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Происшествие случилось днем 26 февраля на пересечении улиц Студенческой и Рокоссовского.
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