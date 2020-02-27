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В Пинске на переходе учебный автомобиль сбил женщину

27.02.2020 10:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Учебный автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Пинске. Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения.

Видео: PinPro Интернет-провайдер

Происшествие случилось днем 26 февраля на пересечении улиц Студенческой и Рокоссовского. Как сообщили в областной ГАИ, 41-летний водитель-инструктор с 18-летним обучаемым курсантом автошколы управлял Daewoo и двигался по улице Рокоссовского. На пересечении с улицей Студенческой при повороте налево он сбил 42-летнюю местную жительницу. Врачи оказали пострадавшей медицинскую помощь и отпустили домой.

 
 
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Происшествие случилось днем 26 февраля на пересечении улиц Студенческой и Рокоссовского.
 
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