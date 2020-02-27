Электрический кроссовер Mercedes EQA проходит испытания на севере Европы

Источник материала: Tut.by

Публиковать фирменные фотографии будущих моделей в камуфляжной пленке с недавних пор стало доброй традицией немецких автопроизводителей. Новая серия официальных «шпионских» снимков подоспела от Mercedes — они проливают свет на компактный электрический «паркетник» EQA.





Фотосессия была сделана в Швеции, где прототип EQA проходит серию доводочных испытаний по проверке работоспособности систем и силовой установки электромобиля, включая тяговую батарею, при низких температурах. Будущий кроссовер станет, по сути, электрическим аналогом уже существующей модели GLA, недавно сменившей поколения. В электромобильном семействе Mercedes новый «паркетник» встанет на ступеньку ниже EQC, а за основу будет взята платформа MEA EVA II, на которой также разрабатывается еще один кроссовер на электротяге — EQB.





Ожидается, что EQA предложат с несколькими вариантами батарей емкостью от 60 до 110 кВтч, а минимальный запас хода на одной зарядке будет достигать около 400 км. У электродвигателей также будет несколько вариантов мощности — 204, 272 и 340 л.с.





В Mercedes подтвердили, что премьера EQA состоится уже до конца текущего года — предположительно, машину покажут на октябрьском автосалоне в Париже.