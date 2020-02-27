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Электрический кроссовер Mercedes EQA проходит испытания на севере Европы

27.02.2020 10:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Публиковать фирменные фотографии будущих моделей в камуфляжной пленке с недавних пор стало доброй традицией немецких автопроизводителей. Новая серия официальных «шпионских» снимков подоспела от Mercedes — они проливают свет на компактный электрический «паркетник» EQA.


Фотосессия была сделана в Швеции, где прототип EQA проходит серию доводочных испытаний по проверке работоспособности систем и силовой установки электромобиля, включая тяговую батарею, при низких температурах. Будущий кроссовер станет, по сути, электрическим аналогом уже существующей модели GLA, недавно сменившей поколения. В электромобильном семействе Mercedes новый «паркетник» встанет на ступеньку ниже EQC, а за основу будет взята платформа MEA EVA II, на которой также разрабатывается еще один кроссовер на электротяге — EQB.


Ожидается, что EQA предложат с несколькими вариантами батарей емкостью от 60 до 110 кВтч, а минимальный запас хода на одной зарядке будет достигать около 400 км. У электродвигателей также будет несколько вариантов мощности — 204, 272 и 340 л.с.


В Mercedes подтвердили, что премьера EQA состоится уже до конца текущего года — предположительно, машину покажут на октябрьском автосалоне в Париже.

 
 
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В Mercedes обнародовали серию официальных «шпионских» снимков, проливающих свет на компактный электрический «паркетник» EQA.
 
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