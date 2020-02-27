“Он у нас нехуже городского”. В Городее недавно открылся магазин, который стал очень востребованным у местных жителей

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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— Очень довольна, что здесь открылся такой хороший магазин. Он у нас нехуже городского, приобрести можно всё — молоко, хлеб, мясо, рыбу. Постоянно покупаю здесь продукты, меня устраивает и выбор, и их качество. Да и персонал всегда приветливый, доброжелательный, подскажут, посоветуют, — Галина Чеботаренко охотно отвечает на мой вопрос об ассортименте товаров частного магазина в г.п. Городея. В тот день женщина забежала туда за свежими сметаной, молоком, сыром, батоном и кефиром.

Продуктовый магазин в городском поселке по улице Комарова, 3 в октябре прошлого года открыло ОАО «Локовей». Помещение, где разместился новый торговый объект, взяли в аренду у Несвижского райпо. Жителям близлежащих улиц, где, кстати, проживает немало пожилых людей, стало намного проще приобретать необходимые продукты питания.





Ассортимент товаров в магазине и правда приятно впечатляет: свежие фрукты и овощи, напитки и консервация, мясные, молочные, хлебобулочные, кондитерские и другие изделия завозятся с учетом покупательской способности сельчан и их потребностей. Хлеб доставляют из Несвижа, Слуцка и Лиды, колбасные изделия — из Снова, Столбцов, Молодечно, куриное мясо — из Клецка, свинину — из Несвижа, а молочные продукты — из Клецка, Ляховичей, Снова и Борисова. В ближайшее время на прилавках магазина можно будет найти и продукцию Березовского мясокомбината, Барановичского хлебозавода и компании «Савушкин продукт».

— Сегодня покупатель немного привередлив, ему важно купить уже не просто качественный товар, но именно тот, который хочется, — говорит директор акционерного общества Светлана Зенько. — Поэтому прислушиваемся к людям. Если чего-то у нас в магазине нет, закажем — и через пару дней привезут. Так, например, по просьбам местных жителей завезли бытовую химию, духи и туалетную воду, полотенца. Стараемся, чтобы на месте было всё необходимое, наш ориентир — мини-маркет шаговой доступности.





Идея открыть продуктовый магазин принадлежит супругу Светланы — Андрею. Пару лет назад чета Зенько переехала из столицы в Несвижский район. Поначалу были планы заняться фермерством, в подсобном хозяйстве в д. Великая Липа у них со-держатся овцы, свиньи, крупнорогатый скот. Но выбор всё же пал на торговлю. После открытия продуктового магазина в Городее, через два месяца первых покупателей уже приглашал их второй магазин в деревне Студенки. А через пару недель заработает третья торговая точка акционерного общества в д. Великая Липа.





— Честно говоря, планов у нас много, — рассказывает Светлана. — Сейчас наши магазины работают без выходных по зимнему графику, в Городее — с 9 до 20 часов, в Студенках — с 9 до 19. Трудятся там по одному продавцу. Это Юлия Ивашко и Мария Суховерх. В их выходной за прилавок сама становлюсь либо наш товаровед Анна Данилевич. Но в конце апреля, с началом дачного сезона, двери магазина в г.п. Городея будут открыты для покупателей с 7.30 до 22.00, поэтому возьмем туда второго продавца. Также для комфорта людей планируем рядом с магазинами обустроить летнее кафе — поставить палатку, столики и стулья. Сейчас же у нас можно выпить чашку горячего чая или кофе, подкрепиться блинчиком, чебуреком — в магазинах имеются микроволновые печи, чайники и кофеварки. Особенно эта возможность пришлась по душе водителям-дальнобойщикам. А вообще, в недалеком будущем «Локовеи» станут магазинами кулинарии, где можно будет приобрести куры-гриль, свежую выпечку и мясные полуфабрикаты собственного производства. К слову, сегодня у нас одним из самых востребованных товаров является охлажденная свинина. В ЗАО «агрокомбинат Несвижский» мы закупаем полутуши, а разрубку их делаем сами. Для этого специально оборудовали помещение и заключили договор с рубщиком. Отделяем рульки, ребрышки, филейные части и другое. В скором времени будет установлена и мясорубка. Покупатель сможет выбрать кусок мяса, который ему тут же перекрутят на фарш. Радовать наших покупателей будем также котлетами, колбасками, голубцами и другими полуфабрикатами собственного производства. Закупка нужного оборудования уже ведется.

Хороший выбор товаров в магазине, несомненно, важен, но не менее важна культура обслуживания. Большинство местных жителей — люди пожилого возраста, и для них особенно ценным является доброжелательное отношение. Продавцы торговых объектов ОАО «Локовей» всегда встречают своих покупателей с улыбкой, терпеливы и вежливы. Ведь магазин в деревне больше, чем просто торговая точка. Тут и местные новости можно узнать, и мировые проблемы обсудить. А заглянув в частные магазины в Городее и Студенках, можно измерить и свое артериальное давление. Этой возможностью активно пользуются покупатели старшего поколения.

Супруги Зенько взяли себе за правило помощь людям, нуждающимся в ней, в каждом населенном пункте, где у них открыт магазин.

— И эта идея также принадлежит моему мужу, — продолжает Светлана. — В преддверии зимних праздников в Городее мы собрали сладкие подарки для детей с ограниченными возможностями, которые им были вручены на новогоднем мероприятии в Доме культуры. А вот в Студенках для малоимущих семей с детьми помимо подарков, подготовили еще и «сладкий стол». Со списком семей нам помогла староста деревни Мария Гибкая. Рождество, наверное, у каждого ассоциируется с каким-то волшебством. Вот мы и добавили радости в жизнь этих детишек. К Пасхе уже начали закупать сладкие угощенья для ребят, да и в День защиты детей не останемся безучастными.

Оксана ГРОХ.