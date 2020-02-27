Астрономы обнаружили экзопланету, пригодную для жизни

Источник материала: Вороновская газета





Ученые изучили все доступные для исследования характеристики экзопланеты K2-18b, в том числе и ее атмосферу, и сделали заключение, что она может быть пригодна для жизни. Соответствующая статья опубликована на портале Astrophysical Journal Letters.

В 2015 году на расстоянии около 124 световых лет от Земли была обнаружена планета K2-18b с радиусом в 2,6 раза больше, и с массой в 8,6 раз больше, чем у Земли. В 2019 году результаты анализа данных космических телескопов показали, что в атмосфере планеты присутствует значительное количество водяного пара. Это стало первым открытием экзопланеты с водной атмосферой, находящейся в зоне обитаемости, а также первой экзопланетой, на которой теоретически могла бы существовать жизнь земного типа.

Ученые, используя существующие наблюдения атмосферы и данные о массе и радиусе экзопланеты K2-18b, осуществили цифровое моделирование и выяснили, что на поверхности планеты вполне может находиться жидкая вода, а температура и состав атмосферы, обогащенной водородом, создают пригодные для обитания условия.

Учитывая большой размер K2-18b, ранее предполагалось, что планета будет больше похожа на уменьшенную версию Нептуна, чем на увеличенную версию Земли. Ученые считали, что под толстой водородной атмосферной оболочкой этого мининептуна будет находиться слой воды под высоким давлением, а еще ниже — ядро, состоящее из камня и железа. Если водородная оболочка окажется очень толстой, температура и давление на поверхности слоя воды будут слишком велики, чтобы в нем поддерживалась жизнь.

Исследователи подтвердили, что атмосфера экзопланеты богата водородом и содержит значительное количество водяного пара.

Полученные результаты открывают для астрономов новые возможности поиска потенциально обитаемых миров среди большой группы экзопланет, значительно больших по размеру, чем Земля, но меньших, чем Нептун.