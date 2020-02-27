VIII съезд Федерации профсоюзов Беларуси начинает работу в Минске

Источник материала: Вороновская газета





Итоги последних пяти лет и планы на будущее. Форум самой массовой организации страны сегодня начинает работу. Федерация профсоюзов Беларуси собирается на VIII съезд .

Накануне Президент подписал указ о присуждении объединению Почётного государственного знамени за особые достижения в социально-экономическом развитии, защите прав и интересов трудящихся.

Александр Лукашенко традиционно внимателен к инициативам организации, в которой сегодня состоят более четырёх миллионов белорусов. Съезд – одно из ключевых событий профсоюзного движения. Полтысячи делегатов обсудят программу федерации на ближайшие пять лет. Участие примут и представители национальных профцентров ближнего и дальнего зарубежья: России, Латвии, Азербайджана, Узбекистана, Албании, Египта, Кипра, Турции и Португалии. Они прибыли для обмена опытом и совместного решения проблем, с которыми сталкиваются трудящиеся во всем мире.

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