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На тусовочной Октябрьской переделали портрет Владимира Короткевича

27.02.2020 09:08 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В центре Минска на тусовочной улице Октябрьской, 23 на стене возле кафе «Дэпо» все эти годы было граффити – портрет Владимира Короткевича с котятами. Оно и сейчас есть, просто его обновили, пишет TUT.by. А вот котят у беларуского поэта и писателя больше нет. Зато есть пес!

Новый портрет классика появился на месте прежнего. Фото рисунка, на котором Короткевич держит уже собаку, показал Павел Станкус в твиттере. Он же сфотографировал, как на том же месте изображали другой портрет Короткевича пять лет назад.

«Пять лет прошло, пора меняться, оставаясь с идеей отдать дань уважения Владимиру Семеновичу, – рассказал ресторатор, владелец «Дэпо» Влад Луневич. – Плюс захотелось привнести в этот хаос современной Октябрьской немного домашнего уюта и любви».

 
Теги: Минск
 
 
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В центре Минска на тусовочной улице Октябрьской, 23 на стене возле кафе «Дэпо» все эти годы было граффити – портрет Владимира Короткевича с котятами. Оно и сейчас...
 
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