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На тусовочной Октябрьской переделали портрет Владимира Короткевича
Источник материала: KYKY>
В центре Минска на тусовочной улице Октябрьской, 23 на стене возле кафе «Дэпо» все эти годы было граффити – портрет Владимира Короткевича с котятами. Оно и сейчас есть, просто его обновили,
Новый портрет классика появился на месте прежнего. Фото рисунка, на котором Короткевич держит уже собаку,
«Пять лет прошло, пора меняться, оставаясь с идеей отдать дань уважения Владимиру Семеновичу, – рассказал ресторатор, владелец «Дэпо» Влад Луневич. – Плюс захотелось привнести в этот хаос современной Октябрьской немного домашнего уюта и любви».
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В центре Минска на тусовочной улице Октябрьской, 23 на стене возле кафе «Дэпо» все эти годы было граффити – портрет Владимира Короткевича с котятами. Оно и сейчас...
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