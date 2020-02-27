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Завтра в Лучниках выступит цирк «Овация»

27.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В пятницу, 28 февраля, в Лучниковском центре культуры для детей будет организовано представление цирка «Овация» (Беларусь) с программой «Серпантин». Начало выступления — в 18:00.

В программе:

  • • выступления акробатов и воздушных гимнастов,
  • • 3D лазерное шоу,
  • • шоу мыльных пузырей,
  • • иллюзионисты,
  • • человек-пружина,
  • • дрессированные животные: попугай Аро, обезьяна-наездница, коты, собаки-математики,
  • • клоуны и многое другое.

Длительность мероприятия – 2 часа 15 минут с антрактом.

Цена билета: 10 рублей.

Заявки на бронирование билетов по телефону: Лучниковский центр культуры, 7-67-40.

Завтра в Лучниках выступит цирк «Овация»


Слуцкий районный центр народного творчества

 
 
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В пятницу, 28 февраля, в Лучниковском центре культуры для детей будет организовано представление цирка «Овация» (Беларусь) с программой «Серпантин». Начало...
 
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