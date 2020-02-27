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Завтра в Лучниках выступит цирк «Овация»
27.02.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В пятницу, 28 февраля, в Лучниковском центре культуры для детей будет организовано представление цирка «Овация» (Беларусь) с программой «Серпантин». Начало выступления — в 18:00.
В программе:
Длительность мероприятия – 2 часа 15 минут с антрактом.
Цена билета: 10 рублей.
Заявки на бронирование билетов по телефону: Лучниковский центр культуры, 7-67-40.
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В пятницу, 28 февраля, в Лучниковском центре культуры для детей будет организовано представление цирка «Овация» (Беларусь) с программой «Серпантин». Начало...
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