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Два Народных артиста - в одном спектакле. Ирина Муравьева и Сергей Никоненко приезжают в Минск

27.02.2020 10:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Искрометную комедию «Не в свои сани не садись» с участием известных актеров Ирины Муравьевой и Сергей Никоненко поставят в Минске 6 апреля. Спектакль пройдет в «КЗ Минск».


Фото предоставлено организаторами

Премьера постановки состоялась 31 декабря 2019 в Москве. Новый спектакль получился волшебным, наполненным доброй энергией, светом и теплом. В его основе — классическая пьеса Островского, объединившая в себе темы дворянства и купечества, любовь и интриги, мораль и нравы XIX века. Режиссер Роман Самгин освежил известную историю танцами, весельем и музыкой.

Примечательно, что впервые (в 1853 году) эта пьеса Островского была поставлена как раз в Малом театре, в котором Ирина Муравьева служит уже почти 30 лет. Компанию именитым артистам составят Борис Шувалов и талантливая молодежь лучших московских театров. Романтика романсов, легкая и задорная постановка, встреча с легендами сцены и кино ждут зрителей на спектакле 6 апреля в концертном зале «Минск».

Когда: 6 апреля
Где: КЗ «Минск»
Сколько: 24 — 99 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Искрометную комедию «Не в свои сани не садись» с участием легендарных актеров Ирины Муравьевой и Сергей Никоненко поставят в Минске 6 апреля. Спектакль пройдет в...
 
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