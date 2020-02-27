Два Народных артиста - в одном спектакле. Ирина Муравьева и Сергей Никоненко приезжают в Минск

Источник материала: Tut.by

Искрометную комедию «Не в свои сани не садись» с участием известных актеров Ирины Муравьевой и Сергей Никоненко поставят в Минске 6 апреля. Спектакль пройдет в «КЗ Минск».



Фото предоставлено организаторами

Премьера постановки состоялась 31 декабря 2019 в Москве. Новый спектакль получился волшебным, наполненным доброй энергией, светом и теплом. В его основе — классическая пьеса Островского, объединившая в себе темы дворянства и купечества, любовь и интриги, мораль и нравы XIX века. Режиссер Роман Самгин освежил известную историю танцами, весельем и музыкой.

Примечательно, что впервые (в 1853 году) эта пьеса Островского была поставлена как раз в Малом театре, в котором Ирина Муравьева служит уже почти 30 лет. Компанию именитым артистам составят Борис Шувалов и талантливая молодежь лучших московских театров. Романтика романсов, легкая и задорная постановка, встреча с легендами сцены и кино ждут зрителей на спектакле 6 апреля в концертном зале «Минск».

Когда: 6 апреля

Где: КЗ «Минск»

Сколько: 24 — 99 рублей Купить билет

Читайте также

Запомните или запишите. Лучшие театральные режиссеры, на чьи спектакли стоит срочно брать билеты

«Джентльмены»: 6 из 10. Долгожданное возвращение культового режиссера

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие App Store Google Play