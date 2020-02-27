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Настоящий калейдоскоп тематических блоков: в Несвиже прошел «Единый день безопасности»

27.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В рамках мероприятий, приуроченных к «Единому дню безопасности», который проходит в Республике Беларусь с 20 февраля по 1 марта, несвижские экстренные службы представили настоящий калейдоскоп тематических блоков, касающихся безопасности жизнедеятельности человека, с участием работников Несвижского РОЧС, здравоохранения, Департамента охраны, РЭС, РГС и других.

Демонстрация техники, интерактивные площадки, увлекательная концертная программа, а также торжественная церемония награждения победителей и активных участников — всё это объединилось в одно познавательное мероприятие под лозунгом «Безопасность — общее дело».

Настоящий калейдоскоп тематических блоков: в Несвиже прошел «Единый день безопасности»

Учащаяся ГУДО «Центр детского творчества Несвижского района» Ульяна Мартос — победитель районного этапа областного смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей» в номинации «рисунок» (возрастная категория 11 — 14 лет) после награждения с дипломом и подарком управления по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома и Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям

Настоящий калейдоскоп тематических блоков: в Несвиже прошел «Единый день безопасности»

Заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома Светлана Шатрун и начальник Несвижского РОЧС подполковник внутренней службы Виталий Бокун награждают учащуюся Несвижской гимназии Юлию Щербакову за «Рассказ о несостоявшемся салюте»

Настоящий калейдоскоп тематических блоков: в Несвиже прошел «Единый день безопасности»

Клуб юных спасателей-пожарных «Ястребы» СШ № 4 г. Несвижа готовит свою игровую площадку к проведению
Единого дня безопасности

Жителей города и присутствующих на мероприятии людей ожидала демонстрация техники аварийных служб района, где каждый желающий смог подробно ознакомиться с деятельностью экстренных подразделений и почувствовать себя настоящим работником, надев специальное снаряжение. Параллельно с демонстрацией техники для гостей работали интерактивные тематические площадки. Департамент охраны подробно ознакомил посетителей      с имеющимся снаряжением и макетами боевого оружия. Несвижские медики знакомили гостей с медицинскими инструментами, а также обучали приемам оказания первой помощи пострадавшим. На площадке РЭС и РГС подробно рассказали, как правильно пользоваться электрическими и газовыми приборами, а также объяснили алгоритм действий в случае возникновения короткого замыкания и утечки газа, а Несвижский РОЧС представил интерактивные площадки, посвященные безопасности жизнедеятельности и обучению правилам пожарной безопасности. На каждой развлекательной зоне помимо обучения проходили тематические конкурсы, ведь запоминать полученную информацию в игровой форме намного веселее и увлекательнее.

Настоящий калейдоскоп тематических блоков: в Несвиже прошел «Единый день безопасности»

Победители конкурса «Мой фактор
безопасности» — Анна, Алексей
и Александр Чайко из Несвижа

Настоящий калейдоскоп тематических блоков: в Несвиже прошел «Единый день безопасности»

Учащийся центра детского творчества
Несвижского района Артем Фенько — один
из победителей районного этапа областного
смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей» в номинации «модель аварийно-
спасательной техники» награжден дипломом и ценным подарком

Далее гостей ожидала торжественная часть. Несвижские спасатели совместно с работниками Несвижского городского молодежного центра подготовили концертную программу, а также наградили победителей прошедших районных конкурсов.

(Продолжение будет).

«НН».


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В рамках мероприятий, приуроченных к «Единому дню безопасности», который проходит в Республике Беларусь с 20 февраля по 1 марта, несвижские
 
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