Как она его проглотила? Посмотрите, что достали из змеи ветеринары в Австралии

Источник материала: Tut.by

Змея — редкое домашнее животное, и, кажется, может преподнести своим хозяевам сюрпризы. Именно это случилось с домашним питоном из Австралии: людям пришлось отвезти его в ветеринарную клинику из-за того, что он проглотил то, что глотать определенно не следовало. Врачи помогли питону и сняли этот необычный случай на видео.