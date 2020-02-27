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Как она его проглотила? Посмотрите, что достали из змеи ветеринары в Австралии
Источник материала: Tut.by
Змея — редкое домашнее животное, и, кажется, может преподнести своим хозяевам сюрпризы. Именно это случилось с домашним питоном из Австралии: людям пришлось отвезти его в ветеринарную клинику из-за того, что он проглотил то, что глотать определенно не следовало. Врачи помогли питону и сняли этот необычный случай на видео.
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Ветеринары сняли необычный случай на видео.
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