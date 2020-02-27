Пластмассовый автомобиль из ГДР с легким налётом экзотики колесит по улицам Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Недавно встретил на одной из улиц Бреста припаркованный автомобиль Трабант, прямо «ностальжи» какое-то. К тому же вся машина облеплена девушками. Такие наклейки и «переводилки» были страшно популярны в 70-х и 80-х годах прошлого века. Наши земляки солдаты и офицеры, служившие в группе советских войск в Восточной Германии, везли их в качестве сувениров домой на дембель. Дёшево и сердито, к тому же с лёгким налётом эротики и экзотики – немки всё-таки. Девушек клеили на гитары, чемоданы и холодильники… Это было круто!





А про раритетный автомобиль и говорить нечего. Исчерпывающие сведения о нём можно почитать в интернете.

Трабант – удивительная машина, длительное время выпускавшаяся в Восточной Германии, в городе Цвиккау. Если проводить аналогии с нашим автопромом, советским, то сравнить эту машину можно было бы с «Запорожцем», и то с очень большой натяжкой, ведь «Горбатый», по сравнению с этим чудом немецкой инженерной мысли был полноценным, что ли, автомобилем, с полностью металлическим кузовом.





Дело в том, что у Трабанта металлической была силовая «клетка» кузова, а вот внешние панели были сделаны из органического пластика – дуропласта, созданного из отходов текстильного производства (хлопковых волокон) связанных составом, применявшимся при производстве мебельных панелей – фенолформальдегидной смолы. На такой шаг конструкторы вынуждены были пойти из-за дефицита тонкого стального листа в ГДР, даже по состоянию на 1957 год, когда началось серийное производство Трабанта, дефицит все еще сохранялся.

Почему Трабант? Трабант по немецки – спутник. Машина получила своё название в честь космического спутника, запущенного СССР в 1957 году, в год начала выпуска автомобиля.

У этого легендарного народного автомобиля была масса недостатков, но были и кое-какие достоинства. Из основных недостатков можно отметить следующие – кузов. Дуропластовые панели были недорогими и удобными в массовом производстве, в отличии от стеклопласта, который в то время в ограниченных количествах применялся в автомобилестроении, делали автомобиль лёгким, но жесткости кузову такие панели не придавали. Ремонтопригодность их при аварии, как правило, была нулевая. Известны даже случаи, когда панели из органического пластика объедали животные. Так и хочется добавить – автомобиль без ГМО.





Такой автомобиль снял кинорежиссёр Кустурица в своём фильме "Черная кошка, белый кот". Если вы ездите на такой машине, то не оставляйте её надолго без присмотра. Возможно, она может стать для кого-то кормом.

Вторым важным недостатком автомобиля был его двухцилиндровый двухтактный двигатель мощностью 26 л/с. Он был слишком слаб даже для такого лёгкого автомобиля весом всего около 650 кг. Конструкция двигателя была предельно простой, на нем даже бензонасос отсутствовал, бензин шел самотёком из бака, расположенного над двигателем. При аварии бензобак над мотором и расположенный неподалёку аккумулятор создавали очень огнеопасное соседство. Поскольку двигатель был двухтактным, заправлять его чистым бензином было нельзя, в определенной пропорции надо было доливать моторное масло, или в бензобак и там перемешивать, или перемешивать в ведре и эту смесь заливать в бак. Бортовая электросеть была 6-вольтовой. Из-за своих конструкционных особенностей двигатель сильно дымил при работе.

Кажется, что у такого автомобиля плюсов быть просто не могло, но это не так, они были. Рулевое управление было реечным, на тот момент еще довольно редким, несмотря на отсутствие гидроусилителя машина рулилась очень легко. Подвеска тоже была простой, но в то же время продуманной и отрабатывала свою задачу по полной. Спереди была независимая подвеска, снизу – А-образные рычаги, верх – поперечная рессора. Сзади подвеска тоже была независимой, тоже с поперечной рессорой, но выполнена немного по другому принципу, на диагональных трубчатых рычагах. Автомобиль был переднеприводным. Коробка передач была для своего времени очень прогрессивной, конструкция её был простой, а эффективность – высокой. Ну и в плохую погоду, у Трабанта, в отличие от мотоциклов, была крыша над головой. На этом, пожалуй, плюсы и заканчиваются. Салон и приборная панель были очень лаконичны. Вместо "бардачка" - просто полочка.

Несмотря на ущербность конструкции, автомобиль был очень популярным, свободно купить новую машину в ГДР было очень непросто, за ней записывались в очередь. Машина выпускалась на протяжении 34 лет, с 1957 года по 1991 год. Выпущено было более 3 млн. экземпляров. За время производства самой значительной модернизацией была смена двигателя. В 1988 году на Трабант стали устанавливать 1.1 литровый мотор от VW Polo, мощностью в 40 л/с. Небольшая партия машин с этим двигателем была поставлена в СССР.

Дизайн кузова не менялся на протяжении всего времени производства, всё из-за тех же пластиковых панелей, изменять формы которых было непросто, да и зачем, ведь машина и так пользовалась большим спросом. Помимо седана Трабант существовал в кузове вагон, компоновка которого была довольно удобной даже в 80-е, в этом классе машин. Народный автомобиль в Германии получил ряд народных же прозвищ, одним из самых известных было - «Мерседес Ульбрихта» (первый секретарь ЦК Социалистической единой партии ГДР в 1950—1971 годах), из-за пластмассового кузова его прозвали пластмассовой мыльницей и бакелитником, было даже язвительное прозвище – «Последняя месть Сталина».

Машина экспортировалась во множество стран, как соцлагеря так и капиталистических – Нидерланды, Бельгию и даже Британию. После воссоединения Германии, жители Восточной части получили возможность массово пересесть на западногерманские машины, и сотни тысяч Трабантов, почти одномоментно ставших ненужными, стали серьёзной проблемой – их дуропластовые кузова не годились ни для какой переработки. Известны случаи, когда муниципалитеты даже выделяли немного денег на бензин иностранцам, желающим купить машину, и давали «дорожные» при одном условии – Трабант больше никогда не въедет на территорию Германии…