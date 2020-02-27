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Пинск круглосуточно: что в городе открыто и днем и ночью?
27.02.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Круглосуточные услуги в Пинске предоставляют врачи и другие медицинские сотрудники. Они борются за жизни пациентов, выслушивают их жалобы, проводят операции и ухаживают за больными. Достаточно набрать номер «скорой помощи» и на вызов приедет яркий микроавтобус с бригадой. Сюда же стоит отнести и аптеки. Бывает, что лекарства нужны срочно, и ждать возможности нет. Поэтому в каждом районе Пинска обязательно работает минимум одна дежурная аптека (а то и больше), где провизор сможет продать необходимые медикаменты из ассортимента, имеющегося в наличии на данный момент.
Сотрудники милиции Пинска служат одной очень важной цели — обеспечению безопасности в городе.
В современном мире важно наличие автомобильных услуг, учитывая широкое распространение легковых транспортных средств.
Таксисты работают 24 часа в сутки. Кто-то из них совмещает свой труд с другим (например, выезжает всего на несколько часов после основной работы), смена других продолжается намного дольше. Но главное в данном случае то, что когда бы клиент ни сделал заказ, в максимально короткий промежуток времени диспетчеры найдут свободный автомобиль, который приедет и доставит человека по указанному адресу, причём, за разумную сумму денег.
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> Нельзя себе даже представить, чтобы жизнь в городе ночью «замерла». Такого уже давно не бывает в Пинске — это пускай и не самый большой город в Беларуси, но...
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