«Пенсии у моего поколения не будет, но об этом не принято говорить». Блищ написал о том, кому пора копить на собственную старость

Источник материала: KYKY

В блоге Дениса Блища – новый пост . Автор поделился мнением о том, почему вскоре беларусы его поколения и последующих при помощи «простой арифметики» останутся без пенсий – в как минимум привычном нам виде. Нам, как и Денису, такое положение дел небезразлично – поэтому мы целиком цитируем блогера:

«До 1 марта мне нужно заплатить 1386 рублей в казну фонда социальной защиты населения. Это минимальная сумма, которую разрешает внести закон за право работать индивидуальным предпринимателем без перерывов в течение года. В принципе, это небольшие деньги на фоне того, сколько платит в ФСЗН любой наемный работник – 36% от заработной платы.

В Беларуси отчисления в фонд принято маскировать: они не указываются в расчетных листках, о них не говорят работодатели. Налог как бы считается прерогативой того, кто дал работу, хотя для того, чтобы его заплатить, трудятся все – деньги из воздуха не берутся. Фонд социальной защиты населения является конечным продуктом нашего общественного договора в части взаимной поддержки: те, кто способен производить товары и услуги, помогают тем, кто попал в социально незащищенное положение – заболел, вышел в декрет или на пенсию. Прикол в чем? Прикол в том, что моему поколению пенсия в том виде, в каком она существует сейчас, уже не светит. Демографическая картина современной Беларуси исключает какую-либо солидарную взаимопомощь в среднесрочной перспективе, но власти проблему не муссируют. То есть я (и все вы) уже почти гарантированно не будем иметь пенсию, однако проблемы как бы нет.

Вообще пенсию платят далеко не во всех странах мира, тем более такую, на которую можно прожить. Во многими любимом Китае огромное число людей вообще не получает никаких выплат по достижению пенсионного возраста, но еще большее число получает на руки сумму эквивалентную десяти долларам. Как раз сыграть партию в го с соседом. В «совке», кстати, тоже более или менее адекватными пенсии стали лишь при раннем Брежневе.

Беларуская демографическая картина – это не только старение населения, но и сокращение его числа. Еще в школе нам рассказывали, что в БССР на одного пенсионера приходится четыре трудяги, но уже совсем-совсем недалек тот час, когда пропорция станет 1:1, а дальше никакого просвета. Да что говорить: фонд социальной защиты населения в принципе фондом называется условно – он не аккумулирует средства в нынешнем положении, а собирает и тут же раздает, требуя еще и дотаций из бюджета. Фактически его функция накопления отсутствует за технической невозможностью.

Я не имею никаких противоречий с тем, чтобы платить отчисления в ФСЗН. Так или иначе солидарная помощь прилетала и мне, когда я был дитем, когда болел. Кроме того, у меня родители пенсионеры.

Вопрос в том, что сложившаяся система перестанет работать уже через поколение как раз к моему формальному выходу на пенсию. При этом я опять же формально продолжаю своими выплатами формировать какой-то трудовой стаж, создавать записи в базах данных ФСЗН, чтобы что? Простая арифметика отрицает мою персональную пенсию, я должен собирать себе на старость сам.

Много об этом говорят в СМИ? Кто-то как-то настраивает общество на подготовку к периоду, когда от государства пенсионерам прилетит разве что значок и вымпел, но не деньги?

Все ждут какого-то чуда? Ну так чудес не бывает».