В круговом турнире утешительного раунда за 5-8 места чемпионата Гродненской области по мини-футболу волковысский «Беллакт» в первый день весны на своей площадке в спортзале средней школы № 7 примет команду из Новогрудка.
Начало игры в 14 часов.
|
«Беллакт» примет «Новогрудок»
27.02.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
В круговом турнире утешительного раунда за 5-8 места чемпионата Гродненской области по мини-футболу волковысский «Беллакт» в первый день весны на своей площадке в спортзале средней школы № 7 примет команду из Новогрудка.
Начало игры в 14 часов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В круговом турнире утешительного раунда за 5-8 места чемпионата Гродненской области по мини-футболу волковысский «Беллакт» в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)