Источник материала: Новости Волковыска

В круговом турнире утешительного раунда за 5-8 места чемпионата Гродненской области по мини-футболу волковысский «Беллакт» в первый день весны на своей площадке в спортзале средней школы № 7 примет команду из Новогрудка.

Начало игры в 14 часов.