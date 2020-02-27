Ивьевский лесхоз расширяет площадь природоохранных территорий

Источник материала: Ивьевский край

В 2020 году в ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» увеличилась площадь лесов, подлежащей специальной охране.

Это связано с вступлением в силу изменений в лесоустроительный проект ГЛХУ «Ивьевский лесхоз», сделанных с необходимость приведения его в соответствие с новыми нормами лесного законодательства, прежде всего Лесного кодекса Республики Беларусь и Правил рубок леса в Республике Беларусь. Одним из таких значимых изменений является установление в статье 19 Лесного кодекса Республики Беларусь запрета на заготовку древесины в порядке проведения сплошных рубок главного пользования на особо охраняемых природных территориях. Данное изменение затрагивает режимы охраны и лесопользования в республиканском ландшафтном заказнике «Налибокский», ландшафтном заказнике местного значения «Раздоры», биологическом заказнике местного значения «Урочище Красное», расположенных на территории Ивьевского лесхоза.

Изменения лесоустроительного проекта направлены на реализацию национальных принципов рационального и устойчивого использования лесных ресурсов, сохранения и усиления средообразующих, водоохранных, оздоровительных, рекреационных и иных функций лесов, сохранения естественных экологических систем.

В целях сохранения биологического разнообразия лесов на территории лесного фонда ГЛХУ «Ивьвский лесхоз» были выделены участки редких и типичных биотопов.