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Карбалевич: Недоразумение вызвала противоречивая позиция европейцев
Источник материала: Партизан
Политический обозреватель прокомментировал скандальную отмену встречи делегации Европарламента и депутатов Палаты представителей.
Встречу отменили за 15 минут до ее предполагаемого начала по инициативе европейской стороны. Источник в Палате представителей в интервью БелаПАН назвал поведение европарламентариев экзотическим и безнравственным.
Позже литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичюс пояснил, что их пригласили в белорусский парламент, а договоренность была о нейтральной территории.
По его словам, Европарламент не признал итоги белорусских парламентских выборов, поэтому выбранное белорусской стороной место встречи является для евродепутатов неприемлемым.
— Конфликтная ситуация в значительной мере обусловлена тем, что позиции Европейского союза и Европарламента в частности достаточно противоречивые, — отметил в экспресс-комментарии «
Эксперт напомнил, что парламентарии многих европейских стран имеют активные контакты с белорусским парламентом, парламентские делегации приезжают в Беларусь, и белорусские депутаты тоже ездят в Европу.
— То есть на уровне двусторонних отношений особых проблем нет. Противоречивая позиция европейцев и вызвала такое недоразумение. Думаю, что это будет встречаться и дальше, — подвел итог Карбалевич.
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Политический обозреватель прокомментировал скандальную отмену встречи делегации Европарламента и депутатов Палаты представителей.
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