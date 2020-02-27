|
В Горках отметят Масленицу: где и когда
27.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
1 марта в Детском парке пройдет театрализованное представление «Гуляй, народ, Масленица идет!».
В программе — выступления творческих коллективов, праздничная торговля. Будут работать детские, игровые и спортивные площадки.
Начало в 11.00
►
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 марта в Детском парке пройдет театрализованное представление «Гуляй, народ, Масленица идет!». В программе — выступления творческих коллективов, праздничная...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)