Выбираем детскую кроватку-маятник: что учесть перед покупкой мебели?

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Выбор детской мебели — сложный и ответственный процесс, требующий внимательности и осведомленности. В этой статье TAM.BY предлагает разобраться, что такое детская кроватка-маятник и как сделать выбор в пользу правильной покупки.

Содержание:

Зачем нужна кроватка-маятник



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Детская кроватка с маятниковым механизмом здорово облегчает жизнь родителей, которые вынуждены подолгу укачивать малыша.

Как правило, такая кроватка необходима лишь в ранний период жизни ребенка. Позже, когда малыш начинает самостоятельно садиться, ползать или стоять, маятник превращается в обычную кровать при помощи блокировки механизма. Это позволяет избежать опрокидывания кроватки.

Виды детских кроваток-маятников



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Кроватки-маятники делятся на несколько видов в зависимости от:

формы (прямоугольная, круглая, овальная);

механизма (ручной, автоматический);

конструкции (с колесиками, без колесиков; обычная кровать, кровать-трансформер);

комплектации (с ящиками, комодом; без ящиков).

Форма кроватки

Большинство производителей выпускает прямоугольные кроватки-маятники стандартных размеров — 120 х 60 см, но встречаются и большие модели — 140 х 70 см. Круглые кровати имеют диаметр до 90 см, более дорогие — трансформируются в овальные кроватки, когда малыш подрастает.

Круглые и овальные варианты стоят дороже, стоимость матрасов и белья нестандартной для кровати формы также выше среднего. Популярными по форме остаются прямоугольные виды детских кроваток-маятников, поскольку их удобно размещать у стены.

Механизм кроватки

Ручной механизм действует по инерции — даже от легкого толчка рукой. Это экономит силы родителей во время долгого укачивания ребенка. Некоторые предпочитают автоматический механизм благодаря датчикам звука. Они устанавливают, когда просыпается малыш, и срабатывают в нужный момент.

Автоматические маятники могут программироваться вручную и работать по установленному родителями сценарию. Безусловно, в них имеется функция отключения.

Конструкция кроватки

Большинство моделей выпускается с колесиками, которые фиксируются парой движений. Детские кроватки-маятники низкого ценового сегмента чаще комплектуются ножками и не предназначены для передвижения. Большинство родителей отмечают, что разницы между опорами нет: большинство времени кроватка неподвижна.

Важнее уделить внимание типу конструкции: если обычная кроватка-маятник рассчитана на короткий срок, то кровать-трансформер подходит для подросшего ребенка. Например, из кроватки можно сложить стол или полноценную кровать побольше.

Комплектация кроватки

Большинство видов детских кроваток-маятников дополнительно укомплектованы ящиками под спальным местом. Они предназначены для постельного белья, средств гигиены, одежды, игрушек.

Кроватка может быть представлена моделью со встроенным комплексом из комода и пеленального столика. Приобретение такой мебели требует большего бюджета (в сравнении с предыдущей моделью), но в то же время сберегает бюджет от покупки всей мебели по отдельности.

Покупать или не покупать — вот в чем вопрос



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Решение основывается на опыте и предпочтениях взрослого, поэтому выбор остается за родителем. Кому-то неизбежно нужна мебель с механизмом, а кто-то обходится длительным укачиванием ребенка на руках или при помощи других устройств (шезлонга либо стульчика с электроприводом, умными качелями).

После прочтения убедились, что вам нужна детская кроватка-маятник? Внимательно изучите современные модели перед покупкой. Каталог TAM.BY поможет найти детские кроватки в Минске с маятниковым механизмом.