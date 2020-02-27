Бритни Спирс сняла на видео, как ломает ногу

Источник материала: Tut.by

Американская певица Бритни Спирс выложила в Instagram видео с моментом, где она ломает ногу. Звезда занималась танцами в зале, но в какой-то момент неудачно ступила на ногу, и послышался хруст.

В подписи к видео Бритни написала, что до этого не танцевала 6 месяцев. Возможно, это и было одной из причин перелома.

Позже диагноз раскрыл ее возлюбленный Сэм Асгари — оказалось, что у певицы перелом плюсневой кости стопы.