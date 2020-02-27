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Бритни Спирс сняла на видео, как ломает ногу
Источник материала: Tut.by
Американская певица Бритни Спирс выложила в Instagram видео с моментом, где она ломает ногу. Звезда занималась танцами в зале, но в какой-то момент неудачно ступила на ногу, и послышался хруст.
В подписи к видео Бритни написала, что до этого не танцевала 6 месяцев. Возможно, это и было одной из причин перелома.
Позже диагноз раскрыл ее возлюбленный Сэм Асгари — оказалось, что у певицы перелом плюсневой кости стопы.
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У певицы перелом плюсневой кости.
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