Ганцевчане представят свой проект в финале республиканского конкурса «100 идей для Беларуси»

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Как сообщает БЕЛТА, финал республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси» по итогам 2019 года состоится в Минске 2-3 марта,





Для участия в финале конкурса были приглашены в Минск авторы лучших проектов по итогам 47 отборочных туров: зональных, областных, минского городского, а также Национальной академии наук Беларуси

«В этом году финальные мероприятия мы проведем под эгидой экологической тематики, – рассказала Наталья Столпинска, руководитель проекта «100 идей для Беларуси». – Чтобы привлечь внимание молодежи к теме экологически чистых материалов и их быстрой переработки, разработаны уникальные деревянные статуэтки, подарки участникам, площадки и одежда для волонтеров оформлены в эко-стиле».

Финал будет проходить два дня. В первый для участников предусмотрена speech-сессия по запуску проекта на рынке, поиску инвесторов и построению мотивационной стратегии в команде с выступлением ведущих спикеров и бизнес-тренеров от IT-академии Образовательного центра программирования и высоких технологий и ООО «ИнКата». Пройдет также интеллектуальная викторина «ПРО100 Quiz».

Во второй день состоится официальная церемония открытия. В конференц-центре отеля Marriott развернется экспозиция молодежных инновационных проектов «Навигатор идей». В нее войдут более 100 презентаций авторских разработок в таких номинациях, как «Общество, экономика и социальная сфера», «Промышленные и строительные технологии и производство», «Рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов», «Информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии», «Био- и наноиндустрия», «Энергетика, в том числе атомная энергетика и энергоэффективность», «Медицина, фармация, медицинская техника», «Химические технологии, нефтехимия», «Национальная безопасность и обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций», «Агропромышленные технологии и производство».

По результатам конкурса планируется определить 0 победителей, которые будут номинированы на гранты Белорусского инновационного фонда. 10 авторов наиболее перспективных проектов получат от фонда денежные средства в размере до 40 тарифных ставок на разработку бизнес-планов для их дальнейшего участия в республиканском конкурсе инновационных проектов.

Напомним, что Ганцевщину на республиканском конкурсе будет представлять учащаяся 10 «А» класса ГУО «Средняя школа № 3 г. Ганцевичи» Милена Дрозд и учитель трудового обучения Елена Рабцевич. Автор и руководитель социально-экономического проекта «Возможности заготовки, переработки и использования ягоды голубики в пределах Республики Беларусь» провели большую работу и готовы показать его на конкурсе в номинации «Рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов».

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