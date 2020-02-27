"Его очень не хватает": пять лет назад у Кремля расстреляли Бориса Немцова

Свобода . Сегодня в полдень его друзья и соратники возложат цветы на могилу политика на Троекуровском кладбище. Вечером цветы и свечи понесут на место убийства Бориса Немцова, передает





29 февраля в Москве пройдет Марш Немцова, приуроченный к пятилетию его гибели. Это будет политическое мероприятие за сменяемость власти в России. Именно за это, по мнению организаторов, боролся политик, и за это отдал свою жизнь. Акции памяти Немцова также пройдут и в других городах России и мира.









20 февраля, накануне пятилетия гибели Бориса Немцова, в Вене на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ был представлен доклад о расследовании убийства оппозиционного политика.





Одним из возможных последствий публикации доклада может быть введение персональных санкций в отношении людей, причастных к этому преступлению.





Главный вывод доклада, который готовила вице-председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельд – российская власть всячески препятствует объективному расследованию убийства Немцова.





Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал доклад "не имеющим практического смысла".









Исполнители убийства пятеро уроженцев Чечни Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев получили от 11 до 20 лет колонии строгого режима. Согласно приговору, они совершили преступление за вознаграждение в 15 миллионов рублей.





Однако заказчики убийства до сих пор не названы, расследование в отношении них фактически не проводится. Родные и коллеги Немцова считают, что к организации преступления и покрыванию виновных причастно окружение Владимира Путина.





Одним из главных памятных мест об убийстве Бориса Немцова стал "Немцов мост" – народный мемориал на Большом Московорецком мосту, спонтанно возникший на месте убийства политика.





Периодически его пытаются разгромить активисты прокремлевского движения СЕРБ или пьяные агрессивные прохожие, но портреты Немцова, цветы и свечи вновь стоят на своих местах – во многом благодаря энергии соратницы Немцова, сопредседателя Московского движения "Солидарность" Надежды Митюшкиной:





– На мосту сейчас достаточно спокойно. Гормост больше года назад свои погромы прекратил. Бывают какие-то пьяные хулиганы, СЕРБ иногда заходит – схватят портрет, цветы потопчут, но делают это как-то волнами – то чуть ли не каждый день приходят, то затихают, занимаются другими своими делами. Создается впечатление, что Боря для них просто как заноза.









Почему я это делаю? Его смерть была ужасно несправедливой. Боря всегда был настолько живой, жизнь в нем просто клокотала... Я помню эту страшную для меня ночь, мы тогда провели ее между офисом ПАРНАСа и местом его убийства. И помимо горя и отчаяния все время было чувство обиды, потому что мало кто умел так жить и радоваться жизни, как Борис.





На самом деле, всем, кто с ним что-то вместе делал, его очень не хватает. Он был очень хорошим коммуникантом между разными людьми. Он помогал людям. Люди всегда могли обратиться к нему за помощью и получить отклик. С ним можно было поругаться, но он при этом мог позвонить после ссоры первым. Когда его убили, у меня, и не только, было ощущение, что в ту ночь тьма накрыла город. Его очень не хватает, – говорит сопредседатель движения "Солидарность" Надежда Митюшкина.









Сторонники и друзья Бориса Немцова пытаются добиться справедливого расследования его убийства и установления заказчиков преступления. В России при нынешнем политическом режиме это сделать невозможно, а российские силовики и чиновники отказываются от сотрудничества с международными организациями, которые хотят установить истину.





Надзорный доклад Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, обнародованный в Вене 20 февраля, готовился год. Его представила вице-председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельд. О его главных итогах и выводах говорит оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза:





– Российские власти полностью отказались от какого бы то ни было сотрудничества. Российский МИД прислал в Парламентскую Ассамблею ОБСЕ письменный отказ в предоставлении докладчице доступа к материалам уголовного дела под тем предлогом, что в материалах якобы содержится документ, содержащий государственную тайну. Но это вранье.





Ни в ходе следствия, ни в ходе суда не было никаких документов, содержащих гостайну. Сам надзорный доклад получился очень детальный, очень обширный. В нем подробно анализируется и документируется ход официального российского следствия и суда по делу об убийстве Бориса Немцова, и все многочисленные проблемы, недостатки, недочеты и ограничения, связанные с этим следствием и с этим судом.





Первое – это мотивы преступления. Российские власти с самого начала тщательно избегали любых упоминаний о политических мотивах в деле об убийстве лидера политической оппозиции. Убийство одного из ведущих политиков страны пытались расследовать без упоминания о политике.





Для квалификации преступления намеренно выбрана неправильная статья Уголовного кодекса: вместо 277-ой статьи "О посягательстве на жизнь государственного деятели" была выбрана 105-я статья – об обычных убийствах. Второе – все, что касается доказательств.





Мы знаем, что одно из ключевых доказательств по делу, которое должно было быть в нем – это записи видеокамер с Большого Москворецкого моста в ночь убийства. Федеральная служба охраны отказалась выдавать эти видеозаписи, ответив, что мост, находящийся в 200 метрах от Кремлевской стены, не является охраняемым объектом. Это смехотворная отговорка.





И третье, очень важное – это вопрос об организаторах и заказчиках. Несмотря на очевидные связи осужденных исполнителей, в частности Заура Дадаева, с ближним кругом главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, ни сам Кадыров, ни его правая рука Адам Делимханов, ни генерал Виктор Золотов, под началом которого формально Дадаев служил во внутренних войсках, не были допрошены хотя бы даже один раз несмотря на многочисленные требования адвокатов семьи Немцова.





Вывод очень четкий и очень конкретный – сохраняющаяся безнаказанность для организаторов и заказчиков убийства Бориса Немцова – это результат не отсутствия профессионализма российских правоохранительных органов, а отсутствия политической воли российского руководства, – полагает политик Владимир Кара-Мурза.









О том, почему российская власть не хочет называть имена заказчиков убийства Бориса Немцова, говорит адвокат его семьи Вадим Прохоров:





– Еще в 2015 году глава СК России господин Бастрыкин дважды отклонил предъявление заочного обвинения Руслану Геремееву, которое подготовил руководитель следственной группы. Геремеев сам по себе входит в самый ближний круг господина Рамзана Кадырова, он руководил этими людьми. Уже тогда стало ясно, что расследование будет заморожено. Дальше так и произошло.





Да, в январе 2016 года из основного дела, которое завершилось вынесением приговора в Московском окружном военном суде, выделили отдельное производство по делу в отношении неустановленных организаторов данного преступления. Но никто не скрывает, что оно расследуется ни шатко ни валко. То есть совершенно очевидно, что российские власти заинтересованы затормозить, заблокировать дальнейшее расследование, потому что нити от этого преступления явно ведут уж в очень высокие сферы.





Я верю, что наступит время, и полноценное расследование убийства будет проведено. В конце концов, нынешний политический режим не вечен как минимум потому, что время существования отдельной белковой особи все-таки конечно на этой земле. Опять выйдет солнце, и в России будет новая власть. Разумеется, она заинтересуется дальнейшим расследованием этого дела. Но для того, чтобы это происходило более эффективно, нужно работать уже сейчас, – уверен адвокат Вадим Прохоров.