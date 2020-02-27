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На месте Червенского начнут строить торговый комплекс

27.02.2020 12:11 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На площадке, где когда-то снесли Червенский рынок, снова планируется строительство – на этот раз торгового комплекса.

Об этом сообщил агентству «Минск-Новости» глава администрации Ленинского района Петр Шостак.

По его словам, строительством займется инвестиционная компания «Сильвер Капитал». Здесь возведут торговый комплекс площадью 30 тысяч квадратных метров. В центре будет вестись торговля продовольственными товарами, продукцией легкой промышленности. Планируется сделать парковку.

В настоящее время проводится госэкспертиза, проект проходит согласования в комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. Потом проведут тендер и определят подрядчика.

После проведения торгов определят подрядную организацию. Строительство будет начато в марте и будет продолжаться два года.

История вопроса

Червенский рынок находится на пересечении улиц Маяковского и Аранской. Здесь торговля велась еще а начале 20 века. Рынок был очень востребованным у минчан и приезжих.

В 2011 году городские власти заключили инвестиционный договор с иранской компанией «Дидас» на строительство здание с подземным паркингом и крышей, на которой по проекту располагался бы газон. Белкоопсоюз и иранская компания DiDAS («Дидас Интернэшнл Групп») подписали инвестдоговор еще в 2009 году. Инвестиции в проект должны были составить 162 млн долларов.

Переезд и снос рынка сопровождался скандалами: люди не хотели покидать «насиженное место», и кроме того, не совсем понимали, куда им девать свой бизнес, да и сам факт того, что белорусов в очередной раз принижают ради удовлетворения заморского инвестора - возмущал. Иранский инвестор только снес торговые площади, но ничегона их месте не построил.

Прекращение работы Червенского рынка вызвало недовольство торговавших там предпринимателей. Однако рынок в 2013 году за средства союзов предпринимателей был перенесен в микрорайон Лошица. Площадь нового рынка, по данным администрации, составила 1,7 га, там расположены свыше 700 павильонов.

 
Теги: Минск
 
 
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На площадке, где когда-то снесли Червенский рынок, снова планируется строительство – на этот раз торгового комплекса.
 
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