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Укреплять дисциплину, беречь наследие, популяризировать творческие коллективы. Работники культуры Вороновщины подвели итоги работы за 2019 год

27.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Укреплять дисциплину, беречь наследие, популяризировать творческие коллективы. Работники культуры Вороновщины подвели итоги работы за 2019 год

В мероприятии приняла участие председатель районного Совета депутатов Елена Ганевич.

Как доложил заведующий сектором культуры Георгий Гагарин, в районе  функционируют 42 учреждения культуры: 2 детские школы искусств с четырьмя филиалами, Вороновский районный центр культуры и народного творчества, в структуру которого входят 17 филиалов, Вороновская районная библиотека с 17 филиалами. Все показатели Государственной программы «Культура Беларуси на 2016-2020 годы» выполнены. Согласно данной Госпрограмме приобретены музыкальные инструменты на сумму 3 800 рублей.


Укреплять дисциплину, беречь наследие, популяризировать творческие коллективы. Работники культуры Вороновщины подвели итоги работы за 2019 год
Укреплять дисциплину, беречь наследие, популяризировать творческие коллективы. Работники культуры Вороновщины подвели итоги работы за 2019 год

В минувшем году в клубных учреждениях района прошли 4 694 мероприятия. Многие из них были яркими и запомнились жителям Вороновщины и ее гостям. Поскольку праздновались знаменательные даты: 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летие образования Гродненской области, прошел ряд мероприятий, посвященных этим событиям. Приняли активное участие в областных акциях «В шесть часов после войны», «Вальс Победы» и др. Сельчанам пришлись по душе праздники деревень, театрализованные обряды, брендовые мероприятия в агрогородках. Однако к качеству отдельных мероприятий в сельской местности остаются вопросы. Более 600 детей с удовольствием посетили новую «Усадьбу Снегурочки» в Больтиниках. Немало внимания уделялось пожилым людям. Для них разработаны проекты «Забота», «В ногу со временем», «Мудрость +», «День рождения в клубе» и «Золотой возраст». В рамках подписанных соглашений о культурном сотрудничестве с литовскими регионами на праздниках в Шальчининском районе с тематическими программами побывали образцовый театр студии игры «Гульнёвы кірмаш» Погородненского ЦКиНТ, народный ансамбль народной музыки «Лявоны», отдел ремесел и традиционной культуры.

Своих педагогов порадовали воспитанники детских школ искусств и филиалов. Ребята приняли участие в семи международных конкурсах и завоевали 20 призовых мест, в четырех республиканских призерами стали 27 учащихся, в 14 областных и региональных — 64 призера. Пять воспитанников получили материальную помощь специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, один — поощрительную премию.

Работники сферы находятся в поиске новых форм работы. Так, в библиотеках района стараются повышать правовую культуру читателей. В районной библиотеке, к примеру, каждую последнюю субботу месяца проводятся бесплатные консультации адвокатов, сотрудничает она и с нотариальной конторой г.п. Вороново. Вместе с тем, Г.М. Гагарин подчеркнул, что необходимо расширять виды услуг, наладить систематический и эффективный контроль за работой каждой библиотеки и библиобуса.

Подводя итоги мероприятия, Елена Ганевич поставила задачи перед работниками культуры на текущий год. Нужно сохранять наследие: пока живы носители народных песен, обрядов и традиций, собирать и фиксировать фольклор для следующих поколений. Приложить все усилия, чтобы у талантливых коллективов: народных ансамблей «Лявоны», «Зараніца» и «Гарэзлівыя струны», хора ветеранов «Земляки», концертные площадки были не только на Гродненщине, но и в других регионах страны. Разрабатывать и реализовывать проекты трансграничного сотрудничества.


Укреплять дисциплину, беречь наследие, популяризировать творческие коллективы. Работники культуры Вороновщины подвели итоги работы за 2019 год
Укреплять дисциплину, беречь наследие, популяризировать творческие коллективы. Работники культуры Вороновщины подвели итоги работы за 2019 год
Укреплять дисциплину, беречь наследие, популяризировать творческие коллективы. Работники культуры Вороновщины подвели итоги работы за 2019 год
Укреплять дисциплину, беречь наследие, популяризировать творческие коллективы. Работники культуры Вороновщины подвели итоги работы за 2019 год
Укреплять дисциплину, беречь наследие, популяризировать творческие коллективы. Работники культуры Вороновщины подвели итоги работы за 2019 год
Укреплять дисциплину, беречь наследие, популяризировать творческие коллективы. Работники культуры Вороновщины подвели итоги работы за 2019 год
Укреплять дисциплину, беречь наследие, популяризировать творческие коллективы. Работники культуры Вороновщины подвели итоги работы за 2019 год
Укреплять дисциплину, беречь наследие, популяризировать творческие коллективы. Работники культуры Вороновщины подвели итоги работы за 2019 год
Укреплять дисциплину, беречь наследие, популяризировать творческие коллективы. Работники культуры Вороновщины подвели итоги работы за 2019 год

В завершение мероприятия были награждены лучшие работники отрасли. Благодарность председателя райисполкома объявлена учителю хорового отделения Вороновской ДШИ Наталье Вашкевич, режиссеру Начского культурно-краеведческого центра Дануте Крень, заведующей детской библиотекой Елене Велигор. Вручены почетные грамоты сектора культуры. Шести работникам объявлена Благодарность отдела статистики райисполкома за помощь в переписи населения. Тепло коллеги проводили на заслуженный отдых директора Вороновской районной библиотеки Татьяну Сушинскую.


Укреплять дисциплину, беречь наследие, популяризировать творческие коллективы. Работники культуры Вороновщины подвели итоги работы за 2019 год
Укреплять дисциплину, беречь наследие, популяризировать творческие коллективы. Работники культуры Вороновщины подвели итоги работы за 2019 год
Укреплять дисциплину, беречь наследие, популяризировать творческие коллективы. Работники культуры Вороновщины подвели итоги работы за 2019 год

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

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Теги: Гродно
 
 
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В мероприятии приняла участие председатель районного Совета депутатов Елена Ганевич. Как доложил заведующий сектором культуры Георгий Гагарин, в районе ...
 
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