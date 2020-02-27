Укреплять дисциплину, беречь наследие, популяризировать творческие коллективы. Работники культуры Вороновщины подвели итоги работы за 2019 год

Источник материала: Вороновская газета





В мероприятии приняла участие председатель районного Совета депутатов Елена Ганевич.

Как доложил заведующий сектором культуры Георгий Гагарин, в районе функционируют 42 учреждения культуры: 2 детские школы искусств с четырьмя филиалами, Вороновский районный центр культуры и народного творчества, в структуру которого входят 17 филиалов, Вороновская районная библиотека с 17 филиалами. Все показатели Государственной программы «Культура Беларуси на 2016-2020 годы» выполнены. Согласно данной Госпрограмме приобретены музыкальные инструменты на сумму 3 800 рублей.











В минувшем году в клубных учреждениях района прошли 4 694 мероприятия. Многие из них были яркими и запомнились жителям Вороновщины и ее гостям. Поскольку праздновались знаменательные даты: 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летие образования Гродненской области, прошел ряд мероприятий, посвященных этим событиям. Приняли активное участие в областных акциях «В шесть часов после войны», «Вальс Победы» и др. Сельчанам пришлись по душе праздники деревень, театрализованные обряды, брендовые мероприятия в агрогородках. Однако к качеству отдельных мероприятий в сельской местности остаются вопросы. Более 600 детей с удовольствием посетили новую «Усадьбу Снегурочки» в Больтиниках. Немало внимания уделялось пожилым людям. Для них разработаны проекты «Забота», «В ногу со временем», «Мудрость +», «День рождения в клубе» и «Золотой возраст». В рамках подписанных соглашений о культурном сотрудничестве с литовскими регионами на праздниках в Шальчининском районе с тематическими программами побывали образцовый театр студии игры «Гульнёвы кірмаш» Погородненского ЦКиНТ, народный ансамбль народной музыки «Лявоны», отдел ремесел и традиционной культуры.

Своих педагогов порадовали воспитанники детских школ искусств и филиалов. Ребята приняли участие в семи международных конкурсах и завоевали 20 призовых мест, в четырех республиканских призерами стали 27 учащихся, в 14 областных и региональных — 64 призера. Пять воспитанников получили материальную помощь специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, один — поощрительную премию.

Работники сферы находятся в поиске новых форм работы. Так, в библиотеках района стараются повышать правовую культуру читателей. В районной библиотеке, к примеру, каждую последнюю субботу месяца проводятся бесплатные консультации адвокатов, сотрудничает она и с нотариальной конторой г.п. Вороново. Вместе с тем, Г.М. Гагарин подчеркнул, что необходимо расширять виды услуг, наладить систематический и эффективный контроль за работой каждой библиотеки и библиобуса.

Подводя итоги мероприятия, Елена Ганевич поставила задачи перед работниками культуры на текущий год. Нужно сохранять наследие: пока живы носители народных песен, обрядов и традиций, собирать и фиксировать фольклор для следующих поколений. Приложить все усилия, чтобы у талантливых коллективов: народных ансамблей «Лявоны», «Зараніца» и «Гарэзлівыя струны», хора ветеранов «Земляки», концертные площадки были не только на Гродненщине, но и в других регионах страны. Разрабатывать и реализовывать проекты трансграничного сотрудничества.







































В завершение мероприятия были награждены лучшие работники отрасли. Благодарность председателя райисполкома объявлена учителю хорового отделения Вороновской ДШИ Наталье Вашкевич, режиссеру Начского культурно-краеведческого центра Дануте Крень, заведующей детской библиотекой Елене Велигор. Вручены почетные грамоты сектора культуры. Шести работникам объявлена Благодарность отдела статистики райисполкома за помощь в переписи населения. Тепло коллеги проводили на заслуженный отдых директора Вороновской районной библиотеки Татьяну Сушинскую.















Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

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