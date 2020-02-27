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Три важных правила чистки зубов, которые помогут сохранить их здоровыми

27.02.2020 13:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Врач-стоматолог высшей категории, стоматолог-ортопед сети клиник Kano Антон Добрицкий ответил на «Простые вопросы» о чистке зубов.


Фото: из личного архива

Обязательно ли менять зубную пасту?

Менять зубную пасту время от времени рекомендуется всем. Я бы советовал делать это раз в три-четыре месяца. Даже если у человека нет проблем с полостью рта, надо понимать, что микробы привыкают к одним и тем же антисептикам и активным препаратам. Если же у человека есть какие-либо заболевания (проблемы с деснами, множественный кариес), то ему пасту должен назначить лечащий стоматолог. Обычно такие пасты используются интервально и тоже не остаются на полке в ванной навсегда.

Периодами помогают ухаживать за зубами и отбеливающие пасты — на их тюбиках обычно есть специальные пометки. Злоупотреблять ими не стоит: в их составе абразивные частички, которые могут нанести вред эмали при длительном использовании.

Почему зубы надо чистить именно две минуты?

Один из главных критериев хорошей чистки зубов — именно продолжительность. На зубах образуется налет двух видов — мягкий и твердый. И если первый можно удалить быстро, то второй — нет.

Полость рта схематически можно разделить на четыре части — верхний и нижний левые и правые квадраты. Каждый из них следует чистить по 30 секунд: неслучайно современные электрические зубные щетки оснащены таймером, который отключается через такой интервал. Итого: чтобы удалить с зубов бактерии и остатки пищи, необходимо чистить их не менее двух минут.

Чем чаще чистишь зубы, тем лучше?

Двух раз в день достаточно. Есть люди, которые действительно носят с собой щетку и пасту и чистят зубы после каждого приема еды. По большей части это перфекционизм: доказательств того, что это делать нужно, нет. Наоборот, избыточная чистка может травмировать и способствовать стиранию эмали.

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