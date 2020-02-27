Без понуждения. Лукашенко заявил, что Беларусь готова к реальной интеграции

Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко рассказал, какой должна быть реальная интеграция.

Белорусский президент на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем заявил, что Беларусь выступает за интеграцию на классических принципах, а без понуждения к интеграции.

Он напомнил, что инициатором интеграции 20 лет, когда Россией руководил Борис Ельцин, как раз была белорусская сторона. Правда, планировалось, что она будет основываться на принципах суверенитета и независимости.

«Непонятные толкотня и возня», а также понуждение к интеграции начались, по его мнению, когда Россия «разбогатела».

Президент также упомянул о болтовне, различного рода накатах и пропаганде в российских СМИ. По его словам, белорусская сторона собрала такие публикации за две недели и передала их все Владимиру Путину.

«Но лaдно, это их дело», — подытожил президент.

В то же время Лукашенко заявил, что Беларусь планирует подписать в мае стратегию интеграции до 2025 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».