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Без понуждения. Лукашенко заявил, что Беларусь готова к реальной интеграции

27.02.2020 13:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко рассказал, какой должна быть реальная интеграция.

Белорусский президент на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем заявил, что Беларусь выступает за  интеграцию на классических принципах, а без понуждения к интеграции.

Он напомнил, что инициатором интеграции 20 лет, когда Россией руководил Борис Ельцин, как раз была белорусская сторона. Правда, планировалось, что она будет основываться на принципах суверенитета и независимости.

«Непонятные толкотня и возня», а также понуждение к интеграции начались, по его мнению, когда Россия «разбогатела». 

Президент также упомянул о болтовне, различного рода накатах и пропаганде в российских СМИ. По его словам, белорусская сторона собрала такие публикации за две недели и передала их все Владимиру Путину.

«Но лaдно, это их дело», — подытожил президент.

В то же время Лукашенко заявил, что Беларусь планирует подписать в мае стратегию интеграции до 2025 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

 
 
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Александр Лукашенко рассказал, какой должна быть реальная интеграция.
 
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Нясвижскiя навiны
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