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В Бресте говорили о реализации проекта «Здоровый город (поселок)»

27.02.2020 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Областной семинар «Основные направления межведомственного взаимодействия по продвижению государственного профилактического проекта «Здоровый город (поселок)» состоялся 21 февраля в Брестском областном ЦГЭиОЗ.

В Бресте говорили о реализации проекта «Здоровый город (поселок)»

В семинаре приняли участие представители областной группы управления проектом, Брестского областного управления Министерства по ЧС Республики Беларусь и других заинтересованных управлений и организаций.

С приветственным словом ко всем присутствующим обратилась заместитель главного врача Брестского областного ЦГЭиОЗ Галина Садовникова, отметив, что профилактический проект «Здоровый город (поселок)», стартовавший в 2012 году, сегодня играет важную роль в профилактике неинфекционных заболеваний, а также в формировании здорового образа жизни среди населения. Развитие проекта предусмотрено Государственной программой «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы. В 2018 году в Республике реализовалось всего 53 проекта, в настоящее время в проекте «Здоровые города» задействовано 132 населенных пункта страны.

В Бресте говорили о реализации проекта «Здоровый город (поселок)»

Галина Владимировна подчеркнула, что данный проект должен быть реализован на каждой административной территории области, поэтому для всех заинтересованных организаций и ведомств поставлена достаточно серьезная задача. Не менее важным вопросом является определение критериев оценки эффективности работы в рамках данного профилактического проекта.

С докладом о реализации проекта «Здоровый город (поселок)» на территории Брестской области выступила заведующая отделом общественного здоровья Брестского областного ЦГЭиОЗ Елена Тищенко. Так, В Брестской области с 2014 по 2019 год проект «Здоровый город» реализовывался в 9-ти населенных пунктах: «Барановичи – здоровый город»; «Здоровый город в г. Кобрине на 2015-2019 годы»; «Дрогичин – здоровый город»; «Жабинка – здоровый город»; «Лунинец – здоровый город»; «Городище – здоровый агрогородок» (Барановичский район); «Здоровый поселок» в агрогородке Вистычи (Брестский район); «Одрижин – здоровый агрогородок» (Ивановский район); «Оснежицы – здоровый агрогородок» (Пинский район).

С января 2020 года 19 проектов «Здоровый город (поселок)» реализуются на всех административных территориях Брестской области.

В Бресте говорили о реализации проекта «Здоровый город (поселок)»

В рамках этого масштабного проекта реализуются 7 областных профилактических проектов. Направленность проектов самая разная, исходящая из актуальности проблемы: профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, заболеваний органов зрения, суицидов и парасуицидов среди подростков; организация правильного и сбалансированного питания и контроль физического и психического здоровья у учащихся общего среднего образования; профилактика травматизма среди детей в летний оздоровительный период; формирование позитивного отношения к жизни, ценностного отношения к семье, браку и исключение любых форм саморазрушительного поведения, связанного с употреблением алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, табакокурением для учащихся профессионального образования, а также ранняя диагностика и профилактика сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний среди взрослого населения.

Елена Николаевна рассказала о результатах работы 2-х профилактических проектов, которые реализуются на базе Брестского областного ЦГЭиОЗ: Центра наглядной профилактики потребления наркотических средств и психоактивных веществ и Модельного центра по обучению родителей основам безопасной жизнедеятельности детей. Оба проекта действуют относительно недавно – с февраля 2019 года – однако, уже сейчас можно говорить о положительных результатах их работы. За период с 1 февраля 2019 года по 20 февраля 2020 года в Центре наглядной профилактики проведено 270 занятий с участием 3850 учащихся учреждений образования области (60% – учащиеся учреждений общего среднего образования, 35% – учащиеся учреждений профессионально-технического образования, 5% –прочие из числа представителей БРСМ, детей из социально-педагогического приюта, осужденных из исправительного учреждения открытого типа). С 1 февраля 2019 года по 20 февраля 2020 года в Модельном центре по обучению родителей основам безопасной жизнедеятельности детей прошли обучение почти 600 человек (70% – беременные женщины и родители детей до 3-х лет, 28% – медицинские работники, 2% – воспитатели детских дошкольных учреждений).

В Бресте говорили о реализации проекта «Здоровый город (поселок)»
 В Бресте говорили о реализации проекта «Здоровый город (поселок)»

Информацию о продвижении успешных практик по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения на примере Российской Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» представила заведующая отделением организационно-методического обеспечения отдела общественного здоровья Брестского областного ЦГЭиОЗ Галина Стасевич. Развитие европейского проекта Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города» в России имеет 10-тилетнюю историю и опыт реализации демографической политики и политики в области здравоохранения, объединяющих более сотни городов, районов и поселков.

О реализации проекта «здоровый поселок в агрогородке Вистычи» рассказала заместитель главного врача Брестского зонального ЦГЭ Евгения Уткина. Достигнутые успехи в области демографических показателей и условий труда, быта, отдыха и мотивации населения к здоровому образу жизни здесь очевидны.

В Бресте говорили о реализации проекта «Здоровый город (поселок)»

С информацией о межведомственном взаимодействии на административных территориях области по организации мониторинга и реализации показателей Целей устойчивого развития выступила заведующая отделением социально-гигиенического мониторинга отдела общественного здоровья Людмила Дубинецкая.

Завершилась программа семинара обсуждением вопросов по дальнейшей реализации проекта «Здоровый город (поселок)», а также подходов к определению критериев его эффективности. Информацией по вопросу здоровьесберегающей среды (планирование и эстетика населенных пунктов, экологическая безопасность городов) поделился начальник управления развития комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома Александр Жарков. Также обсуждены вопросы реализации Декрета Президента Республики Беларусь №2 от 24 января 2019 г., касающегося регулирования производства, оборота и потребления табачных изделий.

Татьяна Сильвестрова, журналист отдела
общественного здоровья Брестского областного ЦГЭиОЗ

 
 
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