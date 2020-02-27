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8 промахов на рубеже, штраф за штрафной круг, падение и проблемы с винтовкой: супермикст белорусов

27.02.2020 14:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский дуэт в составе Анны Солы и Виктора Кривко занял 13-е место в супермиксте на домашнем чемпионате Европы по биатлону.


Фото: Дарья Бурякина

Анна Сола великолепно отработала первую стрельбу, закрыв все мишени, прибежала на стойку лидером, но затем случилось нечто невероятное. Белоруска не смогла закрыть ни одну мишень с восьми попыток. Анна отправилась на пять штрафных кругов, но пробежала только четыре, за что наша команда получила две минуты штрафа.

Дальше обошлось без штрафных кругов, но не без приключений. При последней передаче эстафеты Виктор Кривко упал, потеряв некоторое время, а на седьмой стрельбе у него возникли проблемы с винтовкой.

Даже с пятью штрафными кругами белорусы могли стать восьмыми, но из-за штрафа наш дуэт стал в итоге только 13-м.

Победу же одержал норвежский дуэт (Эрдал, Стромсхейм), вторыми стали немцы (Шерер, Стрелов), третьими — украинцы (Меркушина, Ткаленко.

 
 
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Белорусский дуэт в составе Анны Солы и Виктора Кривко занял место в супермиксте на домашнем чемпионате Европы по биатлону.
 
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