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Равков: Брестская область в 2019 году внесла достойнейший вклад в экономику республики

27.02.2020 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестская область в 2019 году внесла достойнейший вклад в экономику республики, заявил госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков сегодня на совместном заседании облисполкома и сессии Брестского областного Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Равков: Брестская область в 2019 году внесла достойнейший вклад в экономику республики

"По итогам прошедшего года Брестская область внесла достойнейший вклад в экономику республики. По отдельным показателям регион занимает одно из лидирующих положений среди других областей: второе место после Минской области по росту ВРП, лучший показатель по темпу роста валовой продукции сельского хозяйства. Удельный вес валового регионального продукта по итогам работы Брестской области за 2019 год в ВВП Беларуси достаточно существенный - 9,4%. Это четвертое место после Минска, Минской и Гомельской областей", - сказал госсекретарь.

Ключевые вопросы развития брестского региона находятся в поле зрения государственного секретариата Совета безопасности - прежде всего с точки зрения соблюдения национальной безопасности во всех сферах. В связи с этим Андрей Равков обратил внимание на проблемные вопросы и неиспользованные резервы в социально-экономическом развитии области. Первостепенной задачей местных органов власти, по его мнению, является создание в районах и городах условий и стимулов для привлечения трудовых ресурсов под потребности экономики региона.

В соответствии с поручением Президента, Пинск и Барановичи входят в перечень городов, которым необходимо обеспечить ускоренное экономическое развитие. Однако в прошлом году в этих городах допущено снижение объемов производства по сравнению с уровнем 2018-го. В Барановичах не выполнен один из ключевых показателей эффективности деятельности - по созданию новых рабочих мест и трудоустройству граждан, а в Пинске не выполнили ни одного из показателей. Обеспокоенность вызывают районы, отстающие по социально-экономическому развитию: Дрогичинский, Ганцевичский, Ляховичский, Малоритский, а также отнесенный к этой категории в декабре прошлого года Столинский район.

"Не все благополучно с обеспечением общественной безопасности. Хотя уровень преступности в области является самым низким в республике, число особо тяжких преступлений существенно увеличилось - на 23,9%. При этом в целом по республике наблюдается их снижение почти на 10,5%. Увеличилось количество разбоев, грабежей, вымогательств, хищений путем использования компьютерной техники, угонов транспортных средств, хулиганств, коррупционных преступлений. Это говорит о недостаточной профилактической работе", - сказал госсекретарь Совбеза. Он выразил надежду, что результаты, которые уже достигнуты в регионе, позволят выполнить задачи по социально-экономическому развитию на самом высоком уровне.

На совместном заседании Брестского облисполкома и областного Совета депутатов рассматривались итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета области в 2019 году. В работе приняли участие председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич.

 
Теги: Минск
 
 
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