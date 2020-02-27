|
Особый шарм «Квебека»: в комплексе «Минск Мир» стартуют продажи квартир нового дома
27.02.2020 14:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Минск Мир» стартуют продажи квартир нового дома" alt="Особый шарм «Квебека»: в комплексе «Минск Мир» стартуют продажи квартир нового дома" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/02/1582804327087677.jpg">
Квебек часто называют самым необычным городом североамериканского континента. Ни в Канаде, ни тем более в США нет ничего похожего. По статистике, 94% жителей Квебека считают родным языком французский. В городе есть средневековая французская крепость, а также сохранилась историческая «европейская» застройка трехсотлетней давности. И все же Квебек – отнюдь не повторение Франции. Он особенный. И потому так любимый туристами! И таким же колоритным, узнаваемым обещает стать дом «Квебек» в квартале
Старт продаж – лучшее время для покупки квартир, ведь именно в это время приобрести собственное жилье в новеньком доме можно по самым выгодным ценам! Весомый аргумент, чтобы побыстрее определиться с решением тем, кто мечтал о своей квартире!
Но начать знакомство с «Квебеком» лучше всего на сайте компании-застройщика, открыв страницу комплекса
К слову, проследить, как продвигается строительство всего комплекса и как быстро прибавляются этажи конкретных домов, можно
Многофункциональный комплекс «Минск Мир»
Школы или детские сады – буквально в каждом квартале. Детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны будут радовать его жителей.
Квартал «Северная Америка»
В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха, фонтанами и скульптурными композициями, спортивными и детскими игровыми площадками. Он станет любимым местом жителей комплекса – как для романтических свиданий, так и для семейных прогулок.
Дворы комплекса будут свободны от сквозного движения машин, а хранить свои автомобили владельцам предложат либо на открытых парковках по периметрам кварталов, либо на паркингах.
Действующий девятиуровневый крытый паркинг
Жителям наверняка придется по душе огромный торгово-развлекательный центр «Мара Молл», в котором будут представлены как магазины ведущих брендов мира и производителей Беларуси, так и развлечения на любой вкус и возраст.
Деловым сердцем комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World – место притяжения зарубежных инвестиций и источник тысяч прямых и косвенных новых рабочих мест для всей страны.
Международный финансовый центр Minsk World
В квартале
Здесь уже практически распроданы квартиры в двух первых домах, поступивших в продажу –
Интерес покупателей объясним, ведь преимущества квартала
Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города
Здесь появятся сразу две школы с бассейнами, а в соседних кварталах – детские сады.
Во дворах разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха в окружении зелени.
Современные площадки для спорта, игр и отдыха в окружении зелени
В шаговой доступности окажется новый городской парк в составе комплекса.
Инфраструктура всех кварталов связана, и буквально по соседству жители
Теперь в квартале появляется новая точка притяжения - дом «Квебек»!
Дом «Квебек»
В нем – 20 этажей и 196 квартир свободной планировки площадью от 29 до 65 квадратных метров. Покупатели смогут выбрать себе жилье нужного размера, особенно на старте продаж!
Шесть квартир первого этажа – с индивидуальными террасами и входом прямо с улицы, почти как в таунхаусе! Над входом - стеклянная крыша, защищающая от осадков, но позволяющая свету беспрепятственно вливаться в окна. Второй вход в эти квартиры - традиционный, из лобби.
В квартирах нового здания запланировано панорамное остекление и отличный уровень инсоляции благодаря французским окнам от пола до потолка – солнце будет заглядывать в комнаты свыше двух часов в сутки! И даже в самых небольших студиях предусмотрены не менее двух оконных проемов. В каждой квартире, кроме первого этажа с собственными террасами, будут также застекленные лоджии. А с верхних этажей жителям дома откроются потрясающие виды на город.
В доме появится три скоростных бесшумных лифта OTIS - проблемы быстрого и комфортного подъема на нужный этаж вообще не возникнет. Один из лифтов грузоподъемностью 1000 кг - панорамный, так что осмотреть с высоты весь комплекс «Минск Мир» прямо из его кабины можно позвать большую компанию!
Подъезд сквозной, с двумя входами, а в холле – просторное дизайнерское лобби с высокими потолками. В вестибюле – стойка для консьержа и зона встречи гостей или курьера, санитарная комната с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних питомцев, а также байк-бокс для хранения велосипедов.
Дизайнерское лобби дома «Квебек»
К слову, и велосипедистам, и мамам с колясками, и жителям с ограниченными возможностями комфортно и бесхлопотно попасть в дом поможет удобный пандус.
Квартал
Главное – не упустить время и выгодные финансовые условия на покупку квартир в комплексе «Минск Мир»: квартиру здесь можно приобрести в уникальную рассрочку на 10 лет!
Длительная рассрочка от застройщика – это невероятно выгодный финансовый инструмент покупки! Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! Правда, требуется первый взнос, но к каждому покупателю у компании индивидуальный подход, и даже отсутствие средств на первый взнос не станет проблемой. Например, кредит от банка партнера до 40 тысяч рублей - без справок и поручителей.
Привлекательны и
Напомним также, что в комплексе «Минск Мир» до конца февраля проводится грандиозная праздничная акция. При покупке квартиры в домах
Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу — собственными средствами либо с привлечением кредитов банков предусмотрены существенные скидки.
Все подробности по условиям покупки квартир в доме «Квебек» можно узнать на сайте
Воспользуйтесь стартом продаж - и пусть «Квебек» станет вам ближе.
ИООО «Дана Астра»
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2020 21.by