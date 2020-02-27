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Особый шарм «Квебека»: в комплексе «Минск Мир» стартуют продажи квартир нового дома

27.02.2020 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

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Квебек часто называют самым необычным городом североамериканского континента. Ни в Канаде, ни тем более в США нет ничего похожего. По статистике, 94% жителей Квебека считают родным языком французский. В городе есть средневековая французская крепость, а также сохранилась историческая «европейская» застройка трехсотлетней давности. И все же Квебек – отнюдь не повторение Франции. Он особенный. И потому так любимый туристами! И таким же колоритным, узнаваемым обещает стать дом «Квебек» в квартале «Северная Америка». Продажи квартир нового здания стартовали сегодня в комплексе «Минск Мир»!

Старт продаж – лучшее время для покупки квартир, ведь именно в это время приобрести собственное жилье в новеньком доме можно по самым выгодным ценам! Весомый аргумент, чтобы побыстрее определиться с решением тем, кто мечтал о своей квартире!

Но начать знакомство с «Квебеком» лучше всего на сайте компании-застройщика, открыв страницу комплекса «Минск Мир». В раскладке домов, в которых есть квартиры в продаже - уже девять кварталов! И растет «Минск Мир» высокими темпами – буквально на глазах.

К слову, проследить, как продвигается строительство всего комплекса и как быстро прибавляются этажи конкретных домов, можно с помощью видео-тура на этом же сайте.

Самый масштабный комплекс Европы «Минск Мир» создается по принципу «город в городе», который подразумевает, что все доступное для комфортной городской жизни здесь будет в шаговой доступности.

Особый шарм «Квебека»: в комплексе «Минск Мир» стартуют продажи квартир нового дома

Многофункциональный комплекс «Минск Мир»

Школы или детские сады – буквально в каждом квартале. Детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны будут радовать его жителей.

Особый шарм «Квебека»: в комплексе «Минск Мир» стартуют продажи квартир нового дома

Квартал «Северная Америка»

В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха, фонтанами и скульптурными композициями, спортивными и детскими игровыми площадками. Он станет любимым местом жителей комплекса – как для романтических свиданий, так и для семейных прогулок.

Дворы комплекса будут свободны от сквозного движения машин, а хранить свои автомобили владельцам предложат либо на открытых парковках по периметрам кварталов, либо на паркингах. Первый паркинг вместимостью около 800 автомобилей, к слову, был сдан здесь в эксплуатацию еще полгода назад.

Особый шарм «Квебека»: в комплексе «Минск Мир» стартуют продажи квартир нового дома

Действующий девятиуровневый крытый паркинг

Жителям наверняка придется по душе огромный торгово-развлекательный центр «Мара Молл», в котором будут представлены как магазины ведущих брендов мира и производителей Беларуси, так и развлечения на любой вкус и возраст.

Деловым сердцем комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World – место притяжения зарубежных инвестиций и источник тысяч прямых и косвенных новых рабочих мест для всей страны.

Особый шарм «Квебека»: в комплексе «Минск Мир» стартуют продажи квартир нового дома

Международный финансовый центр Minsk World

В квартале «Северная Америка» строительство развернуто самое активное –работы ведутся сразу на девяти объектах!

Здесь уже практически распроданы квартиры в двух первых домах, поступивших в продажу – «Нью-Йорк» и «Сан-Франциско». Активно также покупается жилье в домах «Лос-Анджелес», «Новый Орлеан» и «Ванкувер». Ничего удивительного - большинство домов квартала запланировано сдать уже в этом году!

Интерес покупателей объясним, ведь преимущества квартала «Северная Америка» очевидны. Рядом – остановки общественного транспорта и две будущие станции метро, так что добраться в любой район города жители смогут с легкостью!

Особый шарм «Квебека»: в комплексе «Минск Мир» стартуют продажи квартир нового дома

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Здесь появятся сразу две школы с бассейнами, а в соседних кварталах – детские сады.

Во дворах разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха в окружении зелени.

Особый шарм «Квебека»: в комплексе «Минск Мир» стартуют продажи квартир нового дома

Особый шарм «Квебека»: в комплексе «Минск Мир» стартуют продажи квартир нового дома

Современные площадки для спорта, игр и отдыха в окружении зелени

В шаговой доступности окажется новый городской парк в составе комплекса.

Инфраструктура всех кварталов связана, и буквально по соседству жители «Северной Америки» будут иметь и мини-рынок, и поликлиники, и большой торгово-развлекательный центр с паркингом.

Теперь в квартале появляется новая точка притяжения - дом «Квебек»!

Особый шарм «Квебека»: в комплексе «Минск Мир» стартуют продажи квартир нового дома

Дом «Квебек»

В нем – 20 этажей и 196 квартир свободной планировки площадью от 29 до 65 квадратных метров. Покупатели смогут выбрать себе жилье нужного размера, особенно на старте продаж!

Шесть квартир первого этажа – с индивидуальными террасами и входом прямо с улицы, почти как в таунхаусе! Над входом - стеклянная крыша, защищающая от осадков, но позволяющая свету беспрепятственно вливаться в окна. Второй вход в эти квартиры - традиционный, из лобби.

В квартирах нового здания запланировано панорамное остекление и отличный уровень инсоляции благодаря французским окнам от пола до потолка – солнце будет заглядывать в комнаты свыше двух часов в сутки! И даже в самых небольших студиях предусмотрены не менее двух оконных проемов. В каждой квартире, кроме первого этажа с собственными террасами, будут также застекленные лоджии. А с верхних этажей жителям дома откроются потрясающие виды на город.

В доме появится три скоростных бесшумных лифта OTIS - проблемы быстрого и комфортного подъема на нужный этаж вообще не возникнет. Один из лифтов грузоподъемностью 1000 кг - панорамный, так что осмотреть с высоты весь комплекс «Минск Мир» прямо из его кабины можно позвать большую компанию!

Подъезд сквозной, с двумя входами, а в холле – просторное дизайнерское лобби с высокими потолками. В вестибюле – стойка для консьержа и зона встречи гостей или курьера, санитарная комната с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних питомцев, а также байк-бокс для хранения велосипедов.

Особый шарм «Квебека»: в комплексе «Минск Мир» стартуют продажи квартир нового дома

Особый шарм «Квебека»: в комплексе «Минск Мир» стартуют продажи квартир нового дома

Особый шарм «Квебека»: в комплексе «Минск Мир» стартуют продажи квартир нового дома

Дизайнерское лобби дома «Квебек»

К слову, и велосипедистам, и мамам с колясками, и жителям с ограниченными возможностями комфортно и бесхлопотно попасть в дом поможет удобный пандус.

Квартал «Северная Америка» хорошо просматривается с улицы Кижеватова. В доме «Квебек» уже начато остекление, а значит, покупателям не придется долго ждать грядущего новоселья!

Главное – не упустить время и выгодные финансовые условия на покупку квартир в комплексе «Минск Мир»: квартиру здесь можно приобрести в уникальную рассрочку на 10 лет!

Длительная рассрочка от застройщика – это невероятно выгодный финансовый инструмент покупки! Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! Правда, требуется первый взнос, но к каждому покупателю у компании индивидуальный подход, и даже отсутствие средств на первый взнос не станет проблемой. Например, кредит от банка партнера до 40 тысяч рублей - без справок и поручителей.

Привлекательны и программы кредитования от банков-партнеров — это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Партнерская программа с Беларусбанком предусматривает, что процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год, затем – 12,32%. А по программе БПС-Сбербанка на первые два года ставка составит 6,99%.

Напомним также, что в комплексе «Минск Мир» до конца февраля проводится грандиозная праздничная акция. При покупке квартиры в домах «Пекин» и «Сидней Люкс» квартала «Чемпионов», «Нью-Йорк» и «Сан-Франциско» в квартале «Северная Америка», «Гонконг» и «Токио» в квартале «Азия» и «Александрия» в квартале «Африка» снижена стоимость от цены продажи квадратного метра в длительную рассрочку. Кроме того, во время акции снижен первый взнос – можно внести 20% и оформлять договор покупки в рассрочку. Но осталось всего несколько дней!

Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу — собственными средствами либо с привлечением кредитов банков предусмотрены существенные скидки.

Все подробности по условиям покупки квартир в доме «Квебек» можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Воспользуйтесь стартом продаж - и пусть «Квебек» станет вам ближе.

ИООО «Дана Астра»
УНП 191295361

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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   Квебек часто называют самым необычным городом североамериканского континента. Ни в Канаде, ни тем более в США нет ничего похожего. По статистике, 94% жителей...
 
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