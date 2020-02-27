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Испанские власти заперли всех клиентов в борделе La selva negra: у секс-работницы коронавирус

27.02.2020 14:55 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В испанской Валенсии на карантин закрыли публичный дом La selva negra, пишет En Segundos. Запертыми в одном здании оказались 119 человек – все из-за одной работницы, которая оказывала секс-услуги. Предположительно, она заболела коронавирусом и успела заняться сексом с несколькими людьми.

Тест на коронавирусную инфекцию у девушки дал положительный результат утром 26 февраля. За короткое время полицейские оцепили бордель, и всех людей, находящихся внутри, изолировали. Это 119 человек, а среди них – владелец заведения, уборщики, официанты, охранники и 86 клиентов.

Все попали под карантин из-за «мер предосторожности», а силовикам, следящим за обстановкой снаружи, запретили кого-либо выпускать из здания до дальнейших указаний. При этом ни у одного человека из борделя признаков заражения коронавирусом не нашли. В течение 14 дней [инкубационный период болезни] им посоветовали «вести нормальный образ жизни» и «сохранять спокойствие». 

En Segundos добавляет, что полиция встревожена, но не столько перспективой заразиться (на случай, если люди из публичного дома устроят побег, силовикам сбросят 120 медицинских масок при помощи беспилотников). Дело в другом: в ближайшие дни рядом с домом могут начать собираться жены удерживаемых с требованиями объяснений. 

Последние (и короткие) данные по эпидемии коронавируса

К 27 февраля распространение коронавирусной инфекции COVID-19 затронуло 48 стран мира. За день коронавирус обнаружили еще в 11 странах мира. Первые случаи заболевания подтвердили Бразилия, Пакистан, Швеция, Норвегия, Греция, Румыния, Алжир, Северная Македония, Грузия, Дания и Эстония, а также, похоже, Польша. Таким образом, коронавирус распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.

В Китае, где произошла вспышка пневмонии, за последние сутки коронавирус выявили у 433 человек, погибли 29 человек. Общее число заразившихся в мире – 82164 человека, мерли 2801 человек, выздоровели 32872 человека.

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В испанской Валенсии на карантин закрыли публичный дом La selva negra, пишет En Segundos. Запертыми в одном здании оказались 119 человек – все из-за одной работницы, которая...
 
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