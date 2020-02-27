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Лукашенко снова обвинил Россию в "понуждении к интеграции"

27.02.2020 13:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь готова к реальной интеграции, но без понуждения, заявил Лукашенко на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем



"Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции (новый термин появился в союзе - "понуждение к интеграции"). И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси. Понимаете, о чем идет речь", - заявил белорусский лидер.

Он напомнил, что еще вместе с первым президентом России Борисом Ельциным белорусская сторона всегда инициировала реальную интеграцию: "наших государств - России и Беларуси, экономик, жизни людей и так далее. Сохраняя суверенитет и независимость".

"Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции", - обратил внимание Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь однозначно выступает за реальную интеграцию на классических принципах, которые знает весь мир.


Лукашенко о стратегии евразийской интеграции до 2025 года

"Мы планируем подписать в мае этого года в Минске стратегию интеграции до 2025 года. Конечно, мы должны предложить серьезный вариант этой стратегии. Без всяких там оговорок и так далее. Если мы хотим построить наш союз на реальных принципах интеграции (а мы их должны в этой стратегии еще раз напомнить, если кто-то забыл), мы должны предложить реальную программу этой интеграции", - подчеркнул Лукашенко.

О нехватке в ЕАЭС заявленных свобод

"Тех свобод, которые мы когда-то декларировали, сегодня практически нет. Или они есть, можно сказать мягко, не в полном объеме. Допустим, свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Это фундамент строительства нашего союза. Мы до сих пор этого не имеем. 

И знаете почему - пофигизм, основывающийся на каком-то безразличии отдельных государств. Другие видят себя в другом союзе, просто телепаются в ЕАЭС и ждут какого-то удобного момента, чтобы выскочить из него. Или же просто так: пусть, и дальше будем телепаться", - сказал Лукашенко.


О белорусско-российских отношениях, нефти и газе

Лукашенко также высказался в свете последних событий в белорусско-российских отношениях. Он считает, что Россия в роли ведущей страны должна генерировать идеи и воплощать их в жизнь, идти в авангарде. "Это не только с нами. Просто то, что происходит с Беларусью, - это более очевидно, это в СМИ, это очень болезненно, может быть, для отдельных в России. Хотя я сомневаюсь, что там болезненно. 

Идет болтовня и различного рода накаты и пропаганда. Вы, наверное, читаете все эти СМИ. Я уже напоминал, что взяли за две недели (публикации. - Прим. ред.) и президенту России передали все, что пишут о Беларуси, белорусском президенте и так далее. Но ладно, это их дело", - сокрушался Лукашенко.
 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь готова к реальной интеграции, но без понуждения, заявил Лукашенко на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом...
 
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