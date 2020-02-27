Нефть из Азербайджана начнет поступать в Беларусь в марте

Источник материала: Ежедневник

Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) планирует 20 марта начать поставку нефти белорусскому госконцерну "Белнефтехим".

"Отгрузка из порта Супса первой танкерной партии объемом около 80 тыс. тонн азербайджанской нефти для концерна "Белнефтехим" запланирована ориентировочно на 20 марта", - заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью ГНКАР Ибрагим Ахмедов, пишет interfax.by .

Накануне SOCAR подтвердила договоренность по поставке концерну "Белнефтехим" одной танкерной партии азербайджанской нефти объемом около 80 тыс. тонн.

"Насколько мне известно, есть соглашение по поставке "Белнефтехиму" одной танкерной партии, по второй партии велись переговоры. Танкер с азербайджанской нефтью будет отгружен из порта Супса", - заявил агентству Ахмедов в минувшую среду.

Ранее пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко сообщил "Интерфакс-Запад", что белорусский концерн заключил с Госнефтекомпанией Азербайджана сделку по поставке двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн.

"В марте начнутся поставки нефти с территории Украины по нефтепроводу "Одесса-Броды". Подтвердили сделку с азербайджанской компанией SOCAR на поставку двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн", - сказал Тищенко.