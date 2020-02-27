«В 5 утра от Национальной библиотеки до ж/д вокзала – 4 аварии. Все с Яндекс-такси. Это интервал в 20 минут»

Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров: Берём налоговые декларации, с которыми мне на сегодняшний момент удалось ознакомиться. Я не буду называть организацию, но я приведу пример.
Полторы тысячи машин, в общей сложности – 3 организации, у них полторы тысячи машин работают в системе Яндекс. Почему у них 18 человек нанято? Они подают декларацию – у них 18 человек.
Мы не ищем на сегодняшний момент врага. Мы ищем, мы стараемся найти решение проблемы для того, чтобы у нас не случалось по 5 аварий в день – неважно, с какой системой будет обслуживать такси. Да?
Юрий Важник, эксперт по безопасности дорожного движения: Ну, это не происходит сейчас. Не происходит аварий больше, чем происходило.
Екатерина Станкевич: Я вчера ехала в 5 утра…
Юрий Важник: По статистике, количество аварий не повышается.
Екатерина Станкевич: Я говорю вам статистику за вчера, за вчерашнее утро в городе Минске. От проспекта…
Олег Радкевич, руководитель службы такси: Они же в статистику не попадают, там же не страдают люди.
Екатерина Станкевич: Они же – не автомобили такси! Они же – терминалы!
Юрий Важник: Общая статистика аварийности всё время снижается. И несмотря на то, если бы что-то произошло экстра, мы первые забили бы во все барабаны.
Екатерина Станкевич: Вам пора бить в эти барабаны.
Юрий Важник: Да ну, нет факта.
Екатерина Станкевич: Я не понимаю, чьи интересы на сегодняшний момент Вы соблюдаете, но не белорусские, к сожалению. Яркий пример: 18 человек на полторы тысячи автомобилей – раз. Второе: вчера в 5 утра, конец проспекта Независимости, от Национальной библиотеки до ж/д вокзала – 4 аварии. Все с Яндекс-такси. Все! Понимаете? Это интервал в 20 минут.
Юрий Важник: Что будем делать?
Екатерина Станкевич: Требования к водителю, во-первых. Белорусская регистрация Яндекса, во-вторых. По моему мнению, по моему профессиональному мнению, также как во всём мире сейчас – в США, в Великобритании, в некоторых странах Западной Европы – Uber становится (а Яндекс – это тот же Uber, давайте будем говорить прямо), он становится работодателем. И посмотрим тогда, как он сможет соблюдать и платить все налоги, которые он должен платить в этой стране.
Юрий Важник: Скажите, а хорошие перевозчики в аэропорту, на вокзале – терминальные перевозчики? Вот с ними надо что-то делать или не надо?