Чемпионка Европы по биатлону из России: «Мы самые чистые спортсмены, а на дураков не обижаются»

Источник материала: Tut.by

Российская биатлонистка Евгения Павлова, завоевавшая золото супреспринта на чемпионате Европы 2020, прокомментировала состояние трассы в Раубичах, а также рассказала, как скандал с участием Александра Логинова сказался на всей российской команде.





— Вчера вы стали чемпионкой Европы. Психологически проще выступать, имея за плечами этот титул?

— Да нет. В прошлом году на чемпионате Европы в Раубичах мы с Димой Малышко выиграли синглмикст и тоже стали чемпионами. Так что это просто соревнования. Продолжаем делать свою работу, показывать результат, к которому готовы, и боремся с трассой, погодой и ветром.

— Объясните, почему с этой трассой реально нужно бороться? По сравнению со вчерашним, состояние трека лучше или хуже?

— Изменения очень большие. Сегодня состояние трассы намного хуже. Казалось бы, вчера было теплее. Но за ночь трасса очень сильно подразбилась и снег растаял. На дальней петле вообще невозможно бороться. Просто по колено проваливаешься. Лыжи не держат, уходят в снег, и ты не можешь ничего поделать. Легче снять их и бежать рядом по траве. Наверное, это было бы эффективнее (улыбается).

— То есть, по вашим прогнозам, трасса в остальные дни будет становиться только хуже?

— Да. Разве что подморозит чуть-чуть. Но это тоже ненадолго. Тут около 300 спортсменов. Представьте, что каждый пройдется по этой трассе. Сегодня состояние было плохое уже на старте.





— Можете сравнить трассу в Раубичах с какой-то другой, на которой вам приходилось выступать?

— Здесь условия, наверное, максимально некомфортные. Да, [натурального] снега нет нигде. Но В Раубичи его привезли, насыпали, а сделать ничего не могут. В Тюмени хотя бы есть холодильник, который подмораживает снизу. А здесь под снегом просто асфальт. Естественно, что снег тает.

Но спасибо организаторам за очень большую проделанную трудоемкую работу и шанс выступать. Мы все здесь в одинаковых условиях, так что боремся.

— В каком психологическом состоянии находится команда России после обысков Александра Логинова в Антхольце?

— Конечно, у всех есть некоторая злость: почему мы должны извиняться? В других командах тоже есть дисквалифицированные спортсмены, которые вернулись и продолжают бегать, но почему они за них не извиняются?

Некоторые иностранные биатлонисты нарушают этику соревнований IBU своими высказываниями и нападками. На Сашу [Логинова] уже второй раз нападают перед чемпионатом мира. Но мы команда, мы его поддерживаем и за него горой. А на дураков не обижаются.

Мы обычные чистые спортсмены. Пусть с нами на сборе живут, хоть на одной кровати спят с парнями. У нас все чисто. Мне кажется, мы вообще самые чистые спортсмены и всегда открыты и готовы к диалогу, о чем Саша уже сказал.