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В парламенте Беларуси рассчитывают на встречу с генсеком ООН в августе в Вене

27.02.2020 15:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. У Беларуси сложились конструктивные отношения с представительством ООН в нашей стране. Об этом 27 февраля шла речь в парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В парламенте Беларуси рассчитывают на встречу с генсеком ООН в августе в Вене

Владимир Андрейченко встретился с постоянным координатором этой международной организации в Беларуси.

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Одна из главных тем – цели устойчивого развития. По итогам 2019 года в соответствующем индексе мы заняли, обгоняя многие страны Евросоюза, 23-е место среди 156 государств. Находиться на высоких позициях в рейтинге позволяют различные показатели развития страны и проделанная работа. Среди приоритетных направлений – повышение уровня жизни, демография, предпринимательство и экология.

В парламенте Беларуси рассчитывают на встречу с генсеком ООН в августе в Вене

Иоанна Казана-Вишневецкий, постоянный координатор ООН в Беларуси:
Парламент играет очень важную роль в формировании политики устойчивого развития как в плане экономики, так и в плане социальной политики. Мы готовы помогать в разработке новых правовых актов, которые будут направлены в сторону долгосрочного развития и долгосрочного достижения целей, которые Республика Беларусь установила для себя.

В парламенте Беларуси рассчитывают на встречу с генсеком ООН в августе в Вене

Кроме того, в ходе встречи обсудили стороны и вопросы завершения подготовки рамочной программы сотрудничества ООН и Беларуси до 2025 года. К реализации программы парламентарии подключатся после ее принятия.

Люди в материале: Иоанна Казана-Вишневецкий

 
 
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Новости Беларуси. У Беларуси сложились конструктивные отношения с представительством ООН в нашей стране. Об этом 27 февраля шла речь в парламенте, сообщили в...
 
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