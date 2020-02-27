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В парламенте Беларуси рассчитывают на встречу с генсеком ООН в августе в Вене
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. У Беларуси сложились конструктивные отношения с представительством ООН в нашей стране. Об этом 27 февраля шла речь в парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Андрейченко встретился с постоянным координатором этой международной организации в Беларуси.
Одна из главных тем – цели устойчивого развития. По итогам 2019 года в соответствующем индексе мы заняли, обгоняя многие страны Евросоюза, 23-е место среди 156 государств. Находиться на высоких позициях в рейтинге позволяют различные показатели развития страны и проделанная работа. Среди приоритетных направлений – повышение уровня жизни, демография, предпринимательство и экология.
Иоанна Казана-Вишневецкий, постоянный координатор ООН в Беларуси:
Кроме того, в ходе встречи обсудили стороны и вопросы завершения подготовки рамочной программы сотрудничества ООН и Беларуси до 2025 года. К реализации программы парламентарии подключатся после ее принятия.
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Новости Беларуси. У Беларуси сложились конструктивные отношения с представительством ООН в нашей стране. Об этом 27 февраля шла речь в парламенте, сообщили в...
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