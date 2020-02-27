В парламенте Беларуси рассчитывают на встречу с генсеком ООН в августе в Вене

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. У Беларуси сложились конструктивные отношения с представительством ООН в нашей стране. Об этом 27 февраля шла речь в парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Владимир Андрейченко встретился с постоянным координатором этой международной организации в Беларуси.

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Одна из главных тем – цели устойчивого развития. По итогам 2019 года в соответствующем индексе мы заняли, обгоняя многие страны Евросоюза, 23-е место среди 156 государств. Находиться на высоких позициях в рейтинге позволяют различные показатели развития страны и проделанная работа. Среди приоритетных направлений – повышение уровня жизни, демография, предпринимательство и экология.





Иоанна Казана-Вишневецкий, постоянный координатор ООН в Беларуси:

Парламент играет очень важную роль в формировании политики устойчивого развития как в плане экономики, так и в плане социальной политики. Мы готовы помогать в разработке новых правовых актов, которые будут направлены в сторону долгосрочного развития и долгосрочного достижения целей, которые Республика Беларусь установила для себя.





Кроме того, в ходе встречи обсудили стороны и вопросы завершения подготовки рамочной программы сотрудничества ООН и Беларуси до 2025 года. К реализации программы парламентарии подключатся после ее принятия.