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Нацбанк: В Беларуси стали чаще находить поддельные рубли и евро

27.02.2020 15:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси стали чаще находить поддельные евро и рубли, а доллары и российские рубли — реже. Это следует из данных Нацбанка. Чаще всего подделывают банкноты в 100 долларов. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В 2019 году в Беларуси нашли 125 «липовых» евро (годом ранее — 72). При этом в прошлом году обнаружили 4 поддельные монеты (в 2018-м — 2). Почти в 2 раза выросло также число подделок белорусских рублей — с 12 до 23.

При этом в нашей стране стали реже находить «липовые» доллары и российские рубли. «В сравнении с аналогичным периодом 2018 года общее количество выявленных поддельных денежных знаков уменьшилось на 7,6%. Количество поддельных долларов США снизилось на 26,2%. Количество поддельных российских рублей уменьшилось на 8,1%», — сообщают в Нацбанке.


Данные Нацбанка

Чаще всего подделывают банкноты в 100 долларов (238 штук за прошлый год), 5000 российских рублей (147), 50 евро (43), 500 евро (36). Среди белорусских рублей — 20 и 50 рублей (по 9 штук в прошлом году). «Все выявленные поддельные белорусские рубли были изготовлены без имитации элементов защиты», — отмечают в Нацбанке.

 
 
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Чаще всего подделывают банкноты в 100 долларов.
 
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