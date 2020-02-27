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Логинов с тренером подадут иск к «сдавшей» их сотруднице IBU
Источник материала: Tut.by
Российский биатлонист Александр Логинов и его личный тренер Александр Касперович намерены подать иск к исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Саре Фуссек-Хаккарайнен, чья информация послужила основанием для обысков на чемпионате мира в Италии. Об этом
В субботу итальянская полиция
Обращение в правоохранительные органы было связано с тем, что Касперович находился на чемпионате мира не по своей аккредитации. Спортсмен и его тренер ранее были причастны к допинговым нарушениям, по этой причине использование чужой аккредитации, по мнению международной федерации, могло быть связано с попыткой вновь нарушить антидопинговые правила.
— Будем судиться с человеком, который подал на нас в полицию, речь идет о Саре Фуссек. Иск будет подан с требованием компенсировать не только материальный, но и моральный вред. Ее действия привели к тому, что Александр не смог выйти на старт. Два дня он оставался без полноценного сна, из-за этих событий у него подскочило давление, — рассказал Касперович.
Собеседник агентства подчеркнул, что Союз биатлонистов России не будет иметь отношения к иску. Детали дела он сообщит после дополнительной консультации с адвокатами.
По причине обысков Логинов
IBU на этой неделе заявил, что не требовал от итальянской полиции обысков номеров Логинова и Касперовича.
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Иск будет подан с требованием компенсировать не только материальный, но и моральный вред.
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