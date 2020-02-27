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Логинов с тренером подадут иск к «сдавшей» их сотруднице IBU

27.02.2020 16:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский биатлонист Александр Логинов и его личный тренер Александр Касперович намерены подать иск к исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Саре Фуссек-Хаккарайнен, чья информация послужила основанием для обысков на чемпионате мира в Италии. Об этом сообщает ТАСС.


Фото: Reuters

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле, где Логинов и Касперович остановились на время чемпионата мира в Антхольце. Основанием для таких действий стала поступившая от Фуссек-Хаккарайнен информация.

Обращение в правоохранительные органы было связано с тем, что Касперович находился на чемпионате мира не по своей аккредитации. Спортсмен и его тренер ранее были причастны к допинговым нарушениям, по этой причине использование чужой аккредитации, по мнению международной федерации, могло быть связано с попыткой вновь нарушить антидопинговые правила.

— Будем судиться с человеком, который подал на нас в полицию, речь идет о Саре Фуссек. Иск будет подан с требованием компенсировать не только материальный, но и моральный вред. Ее действия привели к тому, что Александр не смог выйти на старт. Два дня он оставался без полноценного сна, из-за этих событий у него подскочило давление, — рассказал Касперович.

Собеседник агентства подчеркнул, что Союз биатлонистов России не будет иметь отношения к иску. Детали дела он сообщит после дополнительной консультации с адвокатами.

По причине обысков Логинов отказался от выступления в последней гонке на чемпионате мира — масс-старте. На турнире, который завершился в воскресенье, 28-летний спортсмен завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

IBU на этой неделе заявил, что не требовал от итальянской полиции обысков номеров Логинова и Касперовича.

 
 
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Иск будет подан с требованием компенсировать не только материальный, но и моральный вред.
 
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